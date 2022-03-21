烏克蘭民調：逾9成民眾相信會戰勝俄羅斯

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭研究機構Rating Group民調顯示，9成以上烏克蘭人相信他們的國家將戰勝俄羅斯。

美國媒體CNBC報導，Rating Group訪問1000名18歲以上烏克蘭人，受訪者來自各區，但不包括克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）地區。

根據民調，約93%烏克蘭受訪者相信烏克蘭將戰勝俄羅斯。

民調結果也發現，74%受訪者支持烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直接與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會談，但89%反對不含俄國撤軍的暫時休戰協議。

近半受訪者希望戰爭在幾週內結束，而近1/4受訪者認為這場衝突將持續數月。

與此同時，澤倫斯基直接向莫斯科當局和俄羅斯人民喊話，警告如果與蒲亭和平談判失敗，將意味開啟第三次世界大戰。

澤倫斯基在美國有線電視新聞網（CNN）今晨播出的訪問中說：「如果這些嘗試失敗，將意味這是第三次世界大戰。」

澤倫斯基說：「我認為沒有談判的話，我們無法終結這場戰爭。就算我們只有1%機會停止戰爭，我們也必須抓住這個機會。」

此外，根據烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）市議會，俄軍轟炸市內一所藝術學校，當時約有400名居民在校內避難。

法新社報導，澤倫斯基今天譴責俄軍轟炸此所校學是「恐怖」行徑，並呼籲蒲亭直接與他會談，唯有如此才能終結戰火。

他今天表示：「對話是唯一的出路。我認為只有我們兩個，我和蒲亭，才能就此達成協議。」（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110321