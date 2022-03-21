基輔商場遭砲轟增至6死 英：俄軍距市中心逾25公里

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（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市區Retroville購物商場晚間遭俄羅斯軍隊砲轟，造成至少6人喪生。緊急救援人員今天在現場尋找其他罹難者的遺體。英國情報顯示，大部俄軍距市中心仍逾25公里。

法新社記者表示，目前已尋獲6具屍體。這棟10層樓的購物商場遭強大火力砲轟，停車場的車輛全毀，地面上炸出一個寬達數公尺的大洞。

被燒得焦黑的購物商場今天上午仍冒出黑煙，建物的南側全毀，其中包括停車場內一處健身中心。

燒到變形的金屬和瓦礫碎片散落數百公尺遠，消防隊員和士兵在現場尋找罹難者屍體。

法新社記者表示，昨晚攻擊當時，轟然一聲巨響震撼整個市區，購物商場冒出熊熊火光。

緊急服務部門在社群網站臉書（Facebook）表示，「敵軍砲轟」引發購物商場數個樓層的大火，以及多輛車起火燃燒。

緊急部門發布的監視器畫面顯示，巨大爆炸產生蕈狀雲，接著是連串的小型爆炸。其他錄影畫面則顯示，消防人員從斷垣殘壁中拉出至少一人，全身覆蓋著瓦礫灰塵。

烏克蘭軍隊士兵封鎖現場，並警告可能會有未爆彈，提醒記者不要靠近。

購物商場附近住宅區的住家玻璃遭強大的爆炸威力震碎，當地的居民表示，他們數日前曾經在購物商場附近看到一座移動型火箭發射器。

基輔（Kyiv）過去一週來遭到一連串空襲，20日清晨一處公寓遭擊中造成5人受傷。

然而，俄軍對基輔的進攻多陷入停滯。俄軍在西北部和東部發動零星戰鬥，但幾乎2週沒有進展。

路透社報導，英國軍方情報單位表示，從東北進攻基輔的俄軍進展已陷入停滯，大部分俄軍距離基輔市中心仍超過25公里。

英國國防部表示：「基輔北邊激戰仍持續，從霍斯托梅爾（Hostomel）方向往西北部推進的部隊，遭強力抵抗的烏克蘭軍擊退。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110321