俄入侵烏後暫停交易至今 莫斯科交易所逐步重啟

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科21日綜合外電報導）莫斯科交易所今天恢復聯邦政府債券交易，這是俄羅斯入侵烏克蘭，莫斯科交易所暫停交易近1個月來，逐步恢復交易計畫的一部分。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日派兵入侵烏克蘭後不久，莫斯科交易所即暫停交易至今。

莫斯科交易所發言人布拉金斯基（Andrei Braginsky）證實，今天恢復OFZ公債交易。

他也表達希望，期待早日恢復股票交易。

布拉金斯基告訴法新社：「技術上萬事齊備，我們希望在很近的未來將恢復（股票交易）。」

俄羅斯中央銀行總裁納比烏林娜（Elvira Nabiullina）18日表示，央行將買進聯邦政府債券以抑制波動。

莫斯科展開在烏克蘭的軍事行動4天後，俄羅斯央行提高基準利率一倍以上至20%，以因應西方對俄祭出的制裁。

全球對莫斯科施以前所未見的制裁後，俄羅斯盧布貶至歷史低點。

外界關切俄羅斯恐爆發債務違約，但莫斯科當局上週順利支付兩檔以美元計價債券利息，金額共1億1700萬美元。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110321