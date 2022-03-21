希臘撤僑外交官轉述 馬立波堪稱第2個阿勒坡

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（中央社雅典20日綜合外電報導）烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭俄軍圍城，一名在俄軍轟炸時還在當地的希臘外交官今天表示，馬立波遭破壞程度，堪與二戰時史達林格勒與敘利亞內戰時的阿勒坡相比。

1942年夏天到隔年冬天，納粹德國與蘇聯在史達林格勒激戰，雙方傷亡超過70萬，最後蘇聯擊退德軍；敘利亞內戰爆發後，第1大城阿勒坡（Aleppo）東、西兩部分由叛軍和敘利亞政府軍控制，雙方激烈巷戰，數十萬人傷亡及流離失所，戰後全城宛若廢墟。

法新社報導，希臘駐馬立波總領事安德拉基斯（Manolis Androulakis）飛回希臘首都雅典後呼籲人們「團結發聲，要求休戰、停火」。

安德拉基斯今天抵達雅典國際機場與家人團圓時說：「希望不會再有人看到我所目睹到的。」

安德拉基斯在機場告訴媒體：「馬立波步上世界其他遭戰火徹底毀滅城市的後塵，如史達林格勒（Stalingrad）、格羅茲尼（Grozny）和阿勒坡（Aleppo）。」

被希臘國內被喻為英雄的安德拉基斯安排多次成功的撤僑，自己最後於15日離開烏克蘭。

安德拉基斯說：「我們盡可能試著拯救多一點僑胞」還說留在當地、將試著努力從零開始生活的人們才是英雄。

他表示，平民現在遭到絕望的無差別攻擊，還透露自己在馬立波目睹四散的人體殘肢。

（部分參前稿）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說，俄羅斯圍困馬立波將以「戰爭犯罪寫進歷史」。馬立波是烏克蘭東南部的戰略港口，加上是俄國眼中釘的新納粹武裝團體亞速營（Azov Battalion）的總部，連日來遭俄軍猛攻，當地水電和通訊早於3月初便已中斷。

基輔政權的盧甘斯克（Lugansk）地方行政首長蓋岱（Sergiy Gaiday）在通訊軟體Telegram寫道：「我們的城市變成多層樓的廢墟，每個地區都像是恐怖電影。」

另據路透社報導，自從俄軍攻擊馬立波以來，至少有10名希臘裔人士喪命，另有好幾人受傷。希臘外交部指出，有超過150名希臘公民、船員和希臘裔人士從當地撤離。

馬立波在戰前是人口超過40萬的城市，當地歷史上擁有可觀的希臘裔人口，自拜占庭時期以來，希臘裔在當地的貿易與航運方面一直相當活躍。（譯者：李佩珊/核稿：陳亦偉）1110321