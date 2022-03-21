俄烏戰爭未歇 傳英相強生有意訪基輔會澤倫斯基

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國媒體報導，英國首相強生正考慮閃電造訪烏克蘭首都基輔，以表達支持烏克蘭對抗俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發起的戰爭。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，強生（Boris Johnson）已經要求相關官員，評估他前往基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談的可行性及是否值得。

據悉，英國安全官員對於強生可能前往戰區「感到不安」。根據聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）20日說法，已有1000萬人逃離烏克蘭。

英國政府一名消息人士指出，如果造訪基輔是可行的，強生「想展開行程」。

然而，以基輔19日晚間的狀況來看，若強生真的造訪當地，要確保他的安全是多麼困難。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）20日於Telegram帳號發布在基輔波迪爾區（Podil）拍下的照片，可見遠處似乎發生一起爆炸；他並在推特（Twitter）發文表示接獲數起爆炸通報。（譯者：陳彥鈞/核稿：張正芊）1110321