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早安世界》熱帶低壓登陸減弱 中南部、東半部防豪雨大雨

2025/6/13 07:40（6/13 07:57 更新）
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氣象署表示，全台12日晚間至14日清晨易有短延時強降雨，南部應防局部大雨或豪雨。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
氣象署表示，全台12日晚間至14日清晨易有短延時強降雨，南部應防局部大雨或豪雨。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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熱帶低壓登陸減弱 中南部、東半部防豪雨大雨

熱帶低壓昨日晚間從花蓮進入台灣陸地，今日凌晨出海；至14日清晨，全台易有短延時強降雨，南部局部大雨或豪雨，中部、東半部地區及北部山區局部大雨。進入陸地後快速減弱，在台灣上空減弱為一般的低氣壓。另外，由於水氣偏多，各地高溫約攝氏28至31度，低溫約25、26度，未下雨時偏悶熱。（看完整報導

印度航空墜毀住宅區至少265死 1乘客緊急出口逃生倖存

印度航空一架波音787型客機12日在西部城市阿默達巴德機場起飛後不久墜毀在附近住宅區。失事班機搭載242人，印航表示，除了1名被拋出機艙的英國乘客倖存外，機上其餘241人都已罹難。這起空難也在地面造成傷亡，包括1棟學院住宿設施內的醫學生，當時失事飛機撞上這棟建築物並起火燃燒。法新社引述消息人士說，包含機上和地面的死者在內，至少265人罹難。印度總理莫迪表示，已與救災單位聯繫，全力搜救。波音公司則說，正蒐集空難相關資訊。（看完整報導

大學申請分發率55.73%近3年最高 缺額近4年最低

114學年大學申請入學管道12日放榜，一般生有5萬854個名額，7萬9001人報名，4萬4025人獲分發，分發錄取率55.73%，是近3年最高；缺額8196個則是近4年最低。名額使用率以法政學群71.17%最低，其次是外語、文史哲學，連台大法律系都有缺額，顯示學生對文史哲法政選讀意願較低。（看完整報導

賴總統18日邀藍白共商國是 潘孟安致電黃健庭周榆修

總統府秘書長潘孟安12日致電民眾黨秘書長周榆和國民黨祕書長黃健庭，賴總統訂18日上午9時邀請兩黨共商國是。總統府發言人郭雅慧表示，首次向在野政黨領袖進行國安簡報，期待能獲得兩黨正面回應；後續確切安排待兩黨回應後，將適時公開說明。國民黨表示，不論是國是會議或朝野的對談，國民黨都願意用誠意共同解決。民眾黨則重申，一向主張國家利益超越政黨利益，期待朝野能坦率真誠交換意見。（看完整報導

中資背景宏泰貨船毀台澎海底電纜 中國籍船長否認犯行判刑3年

中資背景權宜輪多哥籍「宏泰58」貨船2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，南檢4月偵結起訴，中國籍王姓船長坦承指示船員下錨，但否認犯行，台南地院12日判處3年徒刑，可上訴。台南地院指出，台南市北門區外海5浬處海底設有中華電信負責維護管理的台澎第3海纜線，多哥共和國籍「宏泰58」貨船電子海圖有標示海底纜線位置，此區域也公告為禁錨警戒區，船隻不得下錨。（看完整報導

日本監視共軍機艦 擬在南鳥島部署警戒雷達

中國航空母艦山東艦6月7日在沖繩縣宮古島東南方約550公里處的海域航行，中國另一艘航空母艦遼寧號同一天也在太平洋航行，日本防衛省派巡邏機監視。但防衛省表示，中國戰鬥機異常接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。隨著中國航空母艦首次越過第二島鏈，日本也在強化警戒與監視態勢，日本防衛省正在研究於南鳥島部署移動式警戒管制雷達系統。（看完整報導

洛杉磯示威擴大至全美各地 加州準備提告川普

美國強硬掃蕩無證移民的政策連日來引發的示威活動，已從加州洛杉磯擴大至全國多地，包括密蘇里州聖路易、華盛頓州斯波坎市、紐約曼哈頓、印第安納州印第安納波利斯和科羅拉多州丹佛等地都傳出示威活動。另一方面，加州準備針對總統川普部署軍隊一事，與白宮展開法律訴訟。（看完整報導

金融時報：申請中國稀土出口需敏感資訊 商業機密恐外洩

英國「金融時報」（Financial Times）披露，西方企業向中國當局申請稀土磁鐵出口許可，被要求提供敏感的商業資訊，引發資料可能遭濫用和商業機密外洩的疑慮。報導中提及在現行稀土出口許可制度下，中國要求外國企業提交與營運、員工、最終用途與生產資訊相關的詳細資料。根據中國商務部軍民「兩用物項」出口管制條例，企業還可能被要求提供產品圖片、廠房影像以及過往業務關係等細節。（看完整報導

中國打壓新聞自由日益嚴重 無國界記者推出中文網

因應中國對新聞自由的打壓以及獨立資訊來源減少，「無國界記者」宣布推出中文版網站，讓中文使用者能取得世界各地新聞自由狀況的可靠資訊，同時呼籲國際社會增加對中國政府施壓，終止侵犯新聞自由，並釋放遭不當監禁的記者。除以中文提供資源，無國界記者也讓33個過去遭封鎖的新聞網站可在中國境內存取。（看完整報導

職災死亡勞工家屬慰問金 7月起調高至20萬元

勞工若因職業災害工作死亡，為照顧死亡勞工家屬生活，勞動部會發給慰問金紓解困境，考量通貨膨脹及生活所需費用上升，7月起慰問金將調高至新台幣20萬元。勞動部職業安全衛生署組長林秋妙表示，慰問金是一種社會救助性質的給付，地方政府雖然也有慰問金制度，但是金額差距大，因此才將勞動部發給的慰問金訂為20萬元，盼能有救急之效。（看完整報導

開箱老照片》傳藝中心魯班公神像開光

傳統藝術中心宜蘭園區2004開始營運，園區內的文昌祠是戰後首座政府興建的官立廟宇，也祭祀巧聖先師魯班。2006年傳藝中心文昌祠魯班公首度參加「魯班公宴」時，粧佛名家施至輝等藝師察覺神像工法粗糙，疑為中國師傅作品。施至輝便決定雕刻新神像送給傳藝，重振國家顏面。2007年施至輝於傳藝中心文昌祠舉行開光點睛儀式，後續代表傳藝參加鹿港「魯班公宴」。（看完整報導

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