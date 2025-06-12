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總統18日邀共商國是 國民黨：願用誠意共同解決挑戰

2025/6/12 16:43（6/12 16:47 更新）
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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨今天表示，秘書長黃健庭接獲總統府秘書長潘孟安來電，邀請黨主席朱立倫、黃健庭於18日會面；朱立倫多次強調，朝野應共同面對、解決問題，一起克服台灣當前的各種挑戰，不論是國是會議或朝野的對談，國民黨都願意用誠意共同解決。

國民黨下午透過聲明表示，黃健庭確實於近中午時分接獲潘孟安來電，邀請朱立倫與黃健庭於18日會面。關於這次會面，由於黃健庭正因公前往台東，待結束行程後會再將相關內容面報朱立倫。

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國民黨指出，朱立倫多次強調，朝野應該共同面對問題、解決問題，一起克服台灣當前的各種挑戰，不論是國是會議或朝野對談，國民黨都願意用誠意共同解決。

國民黨也呼籲總統賴清德，身為執政者應該抱持真正的包容心，同樣以誠意與在野黨一起集思廣益，共同面對台灣的挑戰。（編輯：蘇志宗、翟思嘉）1140612

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