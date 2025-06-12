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賴總統18日邀藍白共商國是 府秘書長潘孟安致電黃健庭周榆修

2025/6/12 15:18（6/12 15:47 更新）
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圖為總統賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北12日電）台灣民眾黨今天表示，民眾黨秘書長周榆修稍早接獲總統府秘書長潘孟安來電，總統賴清德訂於18日上午9時，邀民眾黨主席黃國昌與周榆修共商國是。

對此，國民黨秘書長黃健庭也表示，有接到電話。

民眾黨今天下午表示，周榆修稍早接獲潘孟安來電，賴總統訂於下週三（18日）上午9時邀請黃國昌及周榆修共商國是。

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民眾黨指出，感謝潘孟安的通知，然而，由於通知時間緊迫，民眾黨將視立法院議程與具體內容，於討論後再行回覆當日與會情形。

台灣民眾黨重申，一向主張國家利益超越政黨利益，期待朝野能在沒有前提框架、沒有預設立場的情況下，針對國內外面對的重大危機挑戰，以及民眾所關切的重要議題，坦率真誠交換意見。（編輯：翟思嘉）1140612

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