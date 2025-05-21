總統提向在野黨主席簡報國安情勢 綠：盼朝野對話

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北21日電）總統賴清德指示國安團隊向在野黨主席簡報重要國安情勢，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，賴總統釋出善意、遞出橄欖枝，希望朝野對話及透過資訊共享，讓在野立委深知台灣面對的國安處境，需朝野合作。

賴總統20日說，將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行「重要國安情勢簡報」，期望朝野政黨領袖，無論政治立場為何，都能夠以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，在相同的事實基礎上，坦率真誠交換意見、共商國是，攜手面對國家的各項挑戰。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，賴總統過去召開憲政史上的第一次院際協調，努力折衝朝野，但立法院對於惡刪、惡凍的總預算案仍然沒有轉圜，還是持續惡搞到底。

吳思瑤指出，賴總統釋出善意，希望與在野黨分享重要的國家安全資訊，讓在野黨有充足、對稱的資訊一起守護台灣國家安全。她認為，賴總統這樣的作法充分展現出希望跟朝野對話，透過資訊共享讓藍白立委理解台灣面對的國安處境，需要朝野一起合作、協力。

吳思瑤質疑，釋出善意卻被人不加思索地回潑冷水，這不是做人的道理，可惜的是，昨天藍白在立法院程序委員會還是封殺民進黨立委提出的國安相關法案，「這是被擋第407次」。

媒體追問，賴總統昨天就職週年的演說未提及兩岸，吳思瑤認為，賴總統大篇幅說明整體國家治理、執政成果及台灣的國際合作，並擘劃未來國家的新局，賴總統其實有提及兩岸關係，要用對等、尊嚴。

透過 Google News 追蹤中央社

吳思瑤說，即便賴總統在兩岸關係上沒有太多著墨，國台辦卻還是作出相對嚴苛、失去公允的批判，請國台辦不要急切地介入台灣內政，中華民國的總統談話，相信台灣人能接受，「國台辦沒你們家的事就少說兩句」。

另外，日本天團「嵐」成員櫻井翔近日專訪賴總統，遭中國小粉紅揚言抵制。吳思瑤認為，中國小粉紅永遠用政治立場來為難這些不分國籍的藝人，透過這次專訪，將再次深厚台日關係，未來的合作事項也期待有更正向的成果。（編輯：張良知）1140521