府：首次向在野黨領袖國安簡報 期待兩黨正面回應

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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統府發言人郭雅慧今天表示，首次向在野政黨領袖進行國安簡報，期待能獲得兩黨正面回應；盼不分黨派都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，攜手面對國家各項挑戰；後續確切安排，靜候兩黨回應後，將適時公開說明。

總統賴清德於520週年記者會表示，指示國安團隊著手規畫，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖共商國是。民眾黨今天表示，黨秘書長周榆修接獲總統府秘書長潘孟安來電，賴總統訂18日上午9時邀請民眾黨主席黃國昌及周榆修共商國是。

國民黨秘書長黃健庭也證實已接獲潘孟安來電，但府方僅告知日期，沒有共商的細節，他會再與黨主席朱立倫報告商討。

總統府發言人郭雅慧下午表示，潘孟安中午已接續致電黃健庭、周榆修，說明「重要國安情勢簡報」相關規劃與進度。

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郭雅慧說，由於向在野政黨領袖進行國安簡報是首次，期待能夠獲得兩黨正面回應，務求這項簡報能助益在野領袖完整了解當前國家安全情勢與爭取共同努力的共識，盼不分黨派都能以國家利益為優先，以守護國家安全為前提，攜手面對國家各項挑戰。

她表示，有關後續確切安排，靜候兩黨回應後，將適時公開說明。（編輯：林興盟）1140612