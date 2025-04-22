加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰：總預算1584項凍結案全送出 盼立院解凍
首頁 / 政治
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響3/300
首頁 / 政治

藍白峰會談關稅 朱立倫提4方向、黃國昌指台美應簽FTA【直播】

2025/4/22 10:11（4/22 10:17 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：中央社

（中央社記者高華謙台北22日電）國民黨與民眾黨今天上午共同舉辦在野領袖峰會。國民黨主席朱立倫提出因應關稅戰，包括支持提高新台幣880億特別條例金額等4大方向；台灣民眾黨主席黃國昌表示，應要求台灣與美國簽FTA，在野要做執政黨堅強後盾，向美國發出聲音。

國民黨與民眾黨22日上午舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）握手合影。中央社記者謝佳璋攝 114年4月22日
國民黨與民眾黨22日上午舉行在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫（右）與民眾黨主席黃國昌（左）握手合影。中央社記者謝佳璋攝 114年4月22日

國民黨、民眾黨今天上午舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，朱立倫與黃國昌出席商討美國關稅、國會改革、司法改革、罷免情勢等國家面臨挑戰議題，過程全程直播。

朱立倫說，現在民主國家最關心關稅戰、貿易戰、匯率戰與美債危機，他提出4大方向，包括支持提高880億支持方案的特別條例金額至2000億；國安基金規模擴大；擴大內需，開放國際觀光客來台；分散市場多元市場，同心協力拚經濟。

朱立倫指出，由於希望總統賴清德邀集在野黨與縣市長召開國是會議的呼聲仍非常高，希望賴總統仔細思考是否應以民生為先，共同面對世界挑戰。

黃國昌表示，在野陣營面對重大變局要結合民間社會，如何促進社會參與、國會參與變成重要事情，因為要做到兩件事，首先是要堅守談判底線，第二是要求美國把台灣當成重要民主盟友，因此要要求台美簽FTA。

黃國昌說，第三，當政府無心也無能提出衝擊影響評估，國民黨與民眾黨可以合作建立平台，廣納地方政府首長並結合學者專家等，提出民間版衝擊影響評估。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃國昌表示，昨天他有說希望民進黨主席賴清德可以一起坐在這裡，相信這也是許多台灣人的共同希望，很遺憾賴清德沒有回應。

今天的在野領袖峰會，黃國昌約在9時20分抵達，西裝上別著KP與國旗徽章；朱立倫則在9時21分抵達，西裝上別著國旗。2人一起走進會場後，握手致意並擁抱。（編輯：林克倫）1140422

#國會
#黃國昌
#賴清德
#民眾黨
#民進黨
#朱立倫
#美債
#國民黨
#對等關稅
#對台影響
延伸閱讀
參與藍營426上凱道？張啓楷：民眾黨會進一步討論藍白領袖峰會 卓榮泰盼談出福國利民內容朝野合作蔣萬安：倒閣主張是反攻起點 覆巢之下焉有完卵民進黨：藍營在立院毀憲濫權才有大罷免
黃國昌
在野領袖峰會邀出席 賴總統同時段排定接見環團何仁傑涉共諜案 林佳龍：一等諮議應特殊安全查核
朱立倫
稱朱立倫等人「首謀者」劉世芳：集遊法就有寫傳檢調將赴國民黨中央黨部 檢方澄清今天未搜索
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
因應美國對等關稅 農業部公告6大措施支持方案
71
更多編輯台推薦新聞：