民進黨：藍營在立院毀憲濫權才有大罷免

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨發言人吳崢今天說，藍營執政縣市首長針對罷免議題批評總統賴清德，但根本就是本末倒置、不辨是非，整個始末是從國民黨在立法院毀憲濫權，才有大罷免。吳崢說，國民黨內部內鬥嚴重、各懷鬼胎，他們應該專心市政，少政治盤算。

近日多位藍營執政縣市首長針對罷免議題多有發言，甚至表態要參與26日由國民黨所發起的凱道集會，吳崢今天透過新聞稿指出，這些縣市長們上週才排排站演出多場「應對關稅聯盟」大戲，口口聲聲要「挺政府、共赴國難」，怎麼才過一週，就又原形畢露。

吳崢表示，為應對美國關稅議題，這段時間賴總統與行政院長卓榮泰所率領的行政團隊，每天積極研擬與美國貿易談判對策，規劃國內產業衝擊影響援助政策，更展開多場產業傾聽之旅，要讓台灣在國際經濟變局站穩腳步，搶得先機。遺憾的是，在野黨口口聲聲說要共赴國難，近來又開始攻擊政府，甚至帶頭作亂號召群眾攻擊司法，做出最壞示範。

吳崢質疑，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政日前才召開會議要與藍營執政縣市組聯盟，共同因應美國對應關稅，還誇口要辦對美產品採購會，如今看不到當初的承諾有任何進度，卻只看到蔣萬安與張善政在17日晚間帶頭在北檢聚眾違法集會，「難道你們的採購會是辦在北檢門口嗎？」

他說，台中市長盧秀燕近日更對罷免議題對賴總統多有批評，盧秀燕根本就是本末倒置、不辨是非，整個始末是從國民黨在立法院毀憲濫權，才有大罷免。

吳崢指出，台中新光三越氣爆事故2個月過去了，如今事發原因真相未明，盧秀燕無心台中市政，只想藉由批評總統與行政院長製造聲量，「難道腦子裡只剩下選國民黨主席跟選總統了嗎？」

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他說，國民黨罷免連署造假，是連自己人都承認的事實，前中廣董事長趙少康、高雄雙罷劫負責人徐尚賢都說連署是抄名冊；連署造假需要嚴辦，更是去年底在立法院藍白聯手通過的選罷法修法，難道這些承諾要參加26日國民黨凱道集會的藍營地方首長們是要去「挺造假、自打臉」。

吳崢表示，藍營首長現在的種種行為，只是讓社會更加坐實國民黨內鬥嚴重、各懷鬼胎。國家關鍵時刻，這些藍營地方首長才是真正應該專心市政，為市民福祉著想，而不是每天各吹各的調，企圖內鬥卸責，荒廢本業，甚至損害市民權益與安全。（編輯：楊蘭軒）1140420