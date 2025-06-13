美海軍定期舉行全球兵推 聚焦打擊火力讓台難被攻取

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）「讓台灣難打」已成美國國務院及軍方共識，海軍代理作戰部長基爾比昨天指出，海軍研究嚇阻中共攻台的方式已久，包括舉行系列全球兵推，並聚焦遠程火力及非傳統海上拒止等，目的在於讓台灣成為難以攻取的目標。

基爾比（James Kilby）在聯邦眾議院軍事委員會回應嚇阻中共攻台的做法時表示，海軍內部已經研究這個議題很長一段時間，於海軍戰爭學院（Naval War College）定期舉行一系列全球兵棋推演。

他在預算聽證會上指出，海軍目前聚焦5項重點領域，包括遠程打擊火力、反制中共的指管、通信、電腦、網路、情報、監視、偵察與定位（C5ISRT）能力、美方艦艇的末端防禦，以及非傳統海上拒止，也就是印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）擔任太平洋艦隊司令時期提出的研究成果，認為「我們必須讓台灣成為非常難以攻取的目標」。

基爾比表示，海軍正針對這些領域進行投資與實驗。幾週前他與帕帕羅及現任太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）在聖地牙哥（San Diego）會面，他們正在合作開發技術，以便加速交付部署。

另有議員詢問如果要防衛台海，「你會選擇擁有一艘航空母艦，還是價值130億美元（約新台幣3840億元）的無人系統？」基爾比指出，在沒有限定條件下，這個問題難以回答，不過如果能把無人機部署在台灣，他會選擇這麼做。

眾議院軍委會今天持續舉行國防預算聽證會，由防長赫格塞斯（Pete Hegseth）出席，期間共和黨眾議員貝肯（Don Bacon）再次表達台灣需要軍備的急迫性，「現在就需要水雷」，要求加速把武器送至台灣。

具軍事背景的貝肯表示，他同意中國是「步步進逼的威脅」（pacing threat），而「我們欠台灣數十億美元的武器」，台灣需要魚叉飛彈、空對空飛彈及飛彈防禦系統等。

美國眾議院去年一份追蹤報告指出，美國軍售交付延遲情況嚴重，光是台灣就有約19項未完成的武器採購，總額達220億美元。

貝肯說，他曾對拜登政府提出同樣的質疑，而時任防長回覆，「我正在研究。」貝肯對這樣的答覆不滿，要求赫格塞斯整體檢視，找出讓武器更快速送到台灣的方式，以形成嚇阻力量。

「這不是我們僅僅在檢視的事，而是我們正在即時執行的行動。我認為過去幾屆政府雖然都有許多轉向印太區域的討論，但國防部並未落實」，赫格塞斯回覆。

除了海軍，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也曾提出台灣愈難被攻下，愈能爭取更多時間。他5月中旬在國會提到，國務院收到許多對於軍售延宕的抱怨，當前的改革重點之一即是加速流程。

立法部門方面，聯邦參議員芮基茲（Pete Ricketts）為簡化冗長對台軍售程序，5月提出「豪豬」法案，推動台灣適用較短的軍售通知期及較低金額門檻，也使美國盟友更易向台灣轉移美製武器。

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芮基茲當時表示，他4月訪台期間見到台灣在面對中共日益強化的侵略行徑下，是準備好、也願意自衛的夥伴。然而，美國過時的軍售流程及吃緊的國防工業基礎使台灣無法及時獲得所需武器。

「中國不會坐等軍售完成後才發動攻擊。」（編輯：陳承功）1140613