早安世界》以色列空襲伊朗中東戰雲密布 油價創3年多來單日最大漲幅

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以色列空襲伊朗中東戰雲密布 油價創3年多來單日最大漲幅

以色列軍方13日攻擊包括伊朗核設施等約100個目標，擊斃伊朗武裝部隊首長及6名頂尖核子科學家等要員。伊朗稱以色列這波攻擊形同「宣戰」，14日反擊以國境內數十個目標。伊朗駐聯合國大使指出，以色列攻擊導致最高軍事指揮官等78人喪生，傷者超過320人；以色列則稱至少34人受傷。以色列總理尼坦雅胡警告攻擊伊朗的行動將持續進行。同時，以色列外交部宣布關閉全球使領館。各航空公司緊急讓班機改道或取消航班以避開以色列、伊朗、伊拉克及約旦的空域，確保乘客和機組人員安全。台灣外交部也調升以色列及伊朗的旅遊警示等級，並暫緩執行台以度假打工計畫。由於中東爆發戰火，國際油價創下3年多來單日最大漲幅，反映市場憂心中東地區衝突擴大，可能導致能源供應嚴重受阻。（看完整報導）

逢甲大學老榕樹倒下1死3傷 校方將總體檢

台中市13日下午大雨不停，逢甲大學校內忠勤樓前，1棵老榕樹倒下壓到學生，台中市消防局獲報前往救援，有4人受傷，其中1名學生意識不清，到院時已無生命徵象，頭部、臉部、骨盆及大腿均嚴重變形，胸腹部也有大片瘀傷，經搶救後仍因傷重宣告不治。此為校內許多學生上學必經之路，有學生坦言行經時感到恐懼。校方表示，目前不知道樹倒的原因，這條路是很有歷史的榕樹大道，每逢颱風前夕都會安排巡檢，將對樹木總體檢。（看完整報導）

中南部雨勢趨緩各地高溫32到35度 颱風蝴蝶估登陸中國廣西

中南部雨勢持續到今天清晨，白天水氣減少，但中南部仍有陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後留意短暫雷陣雨，各地高溫普遍落在攝氏32度到35度左右。週日局部地區可能出現35度到36度，回到夏季高溫炎熱的天氣型態，16日東南部則可能有焚風。而颱風蝴蝶目前正沿中國海南島西部近海北上，朝廣西前進，渡假勝地三亞已出現樹木傾倒車窗被砸的災情。（看完整報導）

2026年行事曆出爐總放假日120天 共有9連假、春節放9天

行政院人事總處公布民國115年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數達120天，其中有9個連假，最長的為農曆春節假期9天。今年下半年行事曆新增教師節（9月28日）、光復節（10月25日）及行憲紀念日（12月25日），其中教師節與光復節因補假，成為3天連假。（看完整報導）

印度空難黑盒子尋獲死亡增至265人 美國著手調查

印度航空1架客機12日在印度阿默達巴德市失事，造成240多人死亡，成為10年來全球最嚴重空難。據印度媒體今天報導，已尋獲其中1具黑盒子，地面死亡人數達24人。飛航專家從墜毀前的影像發現，飛機當時疑似未開啟襟翼和收起落架，有違通常作業程序。美國官員表示，將組團隊前往印度調查，目前尚未發現需要停飛波音787的即時安全數據。日本國內3家航空公司運用同系列機共有141架，日本國土交通省下令確實做好機體、引擎等檢查。（看完整報導）

中國實習醫生墜樓亡 家屬疑與舉報醫療腐敗有關

中國湖南一名醫師劉翔峰先前因虛構患者病症等問題被判刑17年。調查期間，同家醫院的實習醫生羅帥宇卻墜樓身亡，家屬在其電腦發現舉報資料，其中包括與劉翔峰有關的諸多醫療腐敗行為，如切除患者正常腸管、偽造絕症病例、故意把結石塞進病人體內等。醫院卻在2021年9月至2023年9月間，以勞務名義發放高額報酬，共計向羅帥宇轉帳人民幣40多萬元（約新台幣164萬元），金額不符常情。家屬懷疑死因另有隱情，事情曝光後引發熱議，要求徹查的呼聲不斷。（看完整報導）

美國大都會博物館名作展登台 總統盼故宮深耕地方與國際

美國大都會博物館名作展今天起於首度啟用的故宮第二展覽館展出，包含雷諾瓦、梵谷、塞尚、馬諦斯等38位名家作品。有雷諾瓦「彈鋼琴的兩位少女」，還有考特描繪甜蜜戀人的「春日」及秀拉的「大碗島的星期天下午」習作，預售票已售出破10萬張。故宮院長蕭宗煌表示，這是亞洲巡迴首站，後續將前往韓國國立中央博物館展出。總統賴清德表示，這對台灣意義重大，期許故宮除深耕地方也要深耕國際，不僅成為台灣的故宮，也成為世界的故宮。（看完整報導）

研究：孤獨恐侵蝕高齡者語言能力 表現似失智早期

孤獨不只是情感問題，還可能侵蝕高齡者語言能力。國衛院研究指出，即便認知未明顯退化，孤獨感較高長者的大腦，語言理解速度與能力仍有所下降，表現與失智早期類似。助研究員黃緒文說明，人在聽聲音的同時，需要快速整合、理解，才能聽懂對方在說什麼，若長者已因孤獨感導致語言理解困難，其他人卻繼續使用一般溝通方式，極可能導致長者誤解、挫折甚至進一步社交退縮，因此建議與老人互動應「慢下來」，給他們時間理解與表達。（看完整報導）

印尼童出生就膽道閉鎖 台大活體肝臟移植助存活

印尼病童Sherlyn和David出生即患膽道閉鎖，才1歲多就得接受肝臟移植，輾轉到台灣台大醫院就醫，經漫長手術成功接受來自父母的活體肝臟移植。台大醫院雲林分院外科部特聘主治醫師胡瑞恒說明，嬰兒腹腔空間有限、合適捐贈者少之又少，身體結構也非常細小，連手術縫合用的線都細到無法用肉眼辨識，且術後照顧困難，需要多科別專家配合。印尼籍在台代訓醫師Trianingsih指出，很感謝台大醫院，救了2個孩子的命、給了他們家庭希望，更盼台灣與印尼間合作能持續。（看完整報導）

醫美牛奶針是什麼？舒眠麻醉只是睡一覺？風險一次看懂

一名女子日前赴北市醫美診所進行舒眠電波療程，院方施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉後失去生命跡象，送醫搶救昏迷多日仍不治。牛奶針學名為丙泊酚（Propofol），因製劑外觀呈乳白色而有「牛奶針」之稱，在台灣被歸類為第四級管制藥品，也列為第四級毒品，近年醫美、牙科或大腸鏡等檢查，經常採用靜脈麻醉或舒眠麻醉，雖然聽起來很舒服，但仍有一定風險。中央社整理資訊帶讀者了解。（看完整報導）

開箱老照片》音樂推廣先驅張繼高

遠東音樂社創辦人張繼高曾任職中央社，於徐蚌會戰、韓戰擔任戰地記者，除了媒體人身分，他醉心於音樂，對推廣普及不遺餘力。在「中央日報」用筆名吳心柳撰寫「樂府春秋」專欄，開啟音樂評論風氣。主持中廣「空中音樂廳」長達11年，以廣播介紹古典音樂為當時創舉。還創辦「音樂與音響」雜誌，以及台灣第一家音樂經紀公司遠東音樂社。他引進舊金山芭蕾舞團、聲樂家瑪麗亞安德森、舞蹈家瑪莎葛蘭姆等來台演出，擴大民眾藝術視野。1983年，張繼高退休茶會在台北市國際青年活動中心舉行，維也納少年合唱團出席獻唱。（看完整報導）

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