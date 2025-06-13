中國實習醫生墜樓亡 家屬疑與舉報醫療腐敗有關

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（中央社台北13日電）中國湖南一名醫師劉翔峰先前因虛構患者病症等問題被判刑17年。在調查期間，同一家醫院的實習醫生羅帥宇卻墜樓身亡，死者家屬在其電腦發現醫療腐敗舉報資料，懷疑死因另有隱情，事情曝光後引發熱議，要求徹查的呼聲不斷。

據大河報、春城晚報等中國媒體報導，2022年8月，湖南中南大學湘雅二醫院醫師劉翔峰被舉報涉及誇大病情、虛構患者病症等問題，被長沙市紀委監委依涉嫌嚴重違法控制調查，2024年10月被判有期徒刑17年。劉翔峰被調查期間，同院的實習醫生羅帥宇卻已在同年5月墜樓身亡。

報導指出，羅帥宇墜樓身亡後，被當時當地警方初步認定為「自殺」，醫院要求家屬簽署「認定自殺」協議後歸還遺物。

根據報導，家屬在恢復羅帥宇的電腦數據後，發現多筆疑似醫院有關非法行為的資料、錄音，其中包括與劉翔峰有關的諸多醫療腐敗行為，如切除患者正常腸管、偽造絕症病例、故意把結石塞進病人體內，疑似還存在洗錢活動等。

其中，醫院在2021年9月至2023年9月間，以勞務報酬名義向羅帥宇轉帳共計人民幣40多萬元（約新台幣164萬元），家屬不解羅帥宇只是實習醫生，醫院為何發放高額勞務報酬。

死者家屬懷疑羅帥宇死亡另有隱情，可能與舉報有關。2024年12月24日，死者父親向中國國家衛生健康委員會、湖南省衛生健康委員會反映此事，湖南省衛生健康委員會於同年12月30日以書面回應稱，信訪事項予以受理。

針對中國媒體詢問案件調查進展，湖南省衛生健康委員會日前回應指出，羅帥宇家屬提供的信訪資料已受理並依法處理。其中，反映中南大學湘雅二醫院是否存在醫療腐敗問題的線索，已移交公安機關。目前已成立聯合調查組，相關核查工作仍在進行，將依法依規處理。

這一事件的相關貼文過去幾天在微博流傳，近期更登上微博熱搜。根據中國工商登記訊息業者資料顯示，中南大學湘雅二醫院涉有大量醫療損害責任糾紛案，其中超過9成的案件為被告。

羅帥宇的母親今天下午在抖音發布影片，表示「堅信兒子的高墜和舉報劉某峰（劉翔峰）有直接關係」。

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新京報今天下午發表快評稱，有關部門應徹查此案的重大疑點，包括羅帥宇是否為自殺，公眾對此仍有疑慮，相關方面有必要回答；另外醫院給予羅帥宇的勞務報酬存在疑點，應徹查金錢背後的線索。

快評寫道，期待有關部門本著公平正義的原則，排除一切干擾，徹查事件，以平息民眾疑惑，給死者和家屬一個交代。（編輯：謝怡璇/邱國強）1140613

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