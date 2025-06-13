林佳龍祝賀菲律賓國慶 宣布將對菲延長免簽入境一年

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（中央社記者吳書緯台北13日電）外交部長林佳龍今天出席菲律賓國慶酒會，盼台菲友誼長存，攜手為印太地區帶來更多和平與繁榮。為了持續深化台菲雙邊關係，林佳龍宣布，台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境計畫一年。

林佳龍在臉書發文表示，1898年6月12日菲律賓擺脫西班牙殖民統治，也將這一天定為國慶日，今晚很榮幸代表台灣出席慶祝酒會，向菲律賓政府與人民獻上最誠摯的祝賀。

林佳龍表示，菲律賓是台灣的重要鄰國，同在印太第一島鏈，不僅共享自由民主的核心價值，也在面對極權主義擴張的挑戰時，相互扶持、並肩前行，他與菲律賓駐台代表葛若菲（Cheloy E. Velicaria-Garafil）都深感，維護區域和平穩定是台菲的共同責任與願景。

林佳龍說，台菲關係近年來日益緊密，特別是菲律賓政府發布第82號備忘錄通告，放寬官方交流的部分限制，不僅為共同推動的「台菲經濟走廊」奠定基礎，也更為雙方在農業、科技、能源、智慧解決方案及經濟韌性等領域的合作，提供前進動能。

林佳龍表示，見證台菲民間交流的蓬勃發展，去年菲律賓來台旅客達到41萬5000人，是東南亞來台旅客最多的國家，目前在台的菲律賓移工也有16萬人，他們在各行各業努力打拚，為台灣社會注入新的能量，也要向他們表達由衷的謝意。

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林佳龍宣布，為了持續深化台菲雙邊關係，他宣布「台灣將延長對菲律賓國籍人士的免簽入境計畫一年」，期盼在互惠原則下，在不久的將來，台灣民眾也能免簽證前往菲律賓，只要簡單收拾行李、帶上護照，就能展開一趟說走就走的假期。

在葛若菲的邀請下，林佳龍表示，他獻唱一曲「月亮代表我的心」，用音樂向菲律賓朋友傳達台灣的祝福，願台菲友誼長存，攜手為印太地區帶來更多和平與繁榮。（編輯：張均懋）1140613