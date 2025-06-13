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2026年行事曆出爐 共有9連假、春節放9天
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人事總處2025下半年行事曆修正 教師節光復節變連假

2025/6/13 18:49（6/13 19:20 更新）
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行政院人事總處13日公布修正版下半年行事曆，下半年教師節與光復節因補假成為3天連續假期。（圖取自人事行政總處網頁dgpa.gov.tw）
行政院人事總處13日公布修正版下半年行事曆，下半年教師節與光復節因補假成為3天連續假期。（圖取自人事行政總處網頁dgpa.gov.tw）
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（中央社記者賴于榛台北13日電）紀念日及節日實施條例日前生效，行政院人事總處今天公布修正版下半年行事曆，下半年共新增孔子誕辰紀念日/教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等3個國定假日，其中教師節與光復節因補假，成為3天連續假期。

紀念日及節日實施條例日前生效，未來共新增小年夜、9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日，以及勞動節改為全國放假。

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人事總處今天透過新聞稿指出，114年下半年新增孔子誕辰紀念日/教師節（9月28日）、台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日（10月25日）及行憲紀念日（12月25日）等3個國定假日。

其中併同例假日後，教師節因適逢星期日，將於次一日9月29日（星期一）補假；台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日適逢星期六，則於前一日10月24日（星期五）補假。（編輯：翟思嘉）1140613

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