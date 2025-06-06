6/15警察節 警政署：輪班輪休可排假或擇日補休

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（中央社記者劉建邦台北6日電）內政部宣布警察機關、學校人員在警察節放假1天。警政署今天表示，輪班輪休可編排放假或擇日補假1天，其餘人員與警大、警專教職員生當天放假，適逢例假日則調移補假1天。

根據紀念日及節日實施條例，警察節為6月15日，至於是否放假由主管機關規定。內政部今天指出，警察節放假規定從今年起實施，將成為全國警察機關、學校人員專屬的榮耀假期，慰勉警察人員全年無休的辛勞，並激勵士氣。

警政署發布訊息表示，政府為肯定全國警察的付出與辛勞，內政部依今年5月28日公布施行的「紀念日及節日實施條例」，訂定自6月15日警察節放假規定，讓每年警察節成為全國警察機關專屬榮耀假期，慰勉所有警員的辛勞。

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警政署指出，警察工作肩負全國社會治安穩定與交通安全的重任，在守護不打烊、治安無空窗，以及民眾安心的前提下，警察節如何放假，將依警察機關轄區特性、治安狀況及勤務需求等，規劃放假事宜。

針對警察節規劃放假事宜，警政署表示，輪班輪休人員在警察節可排放假或擇日補假1天，其餘人員與警大、警專的教職員生當天放假，若適逢例假日，則調移補假1天。（編輯：戴光育）1140606