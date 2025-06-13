印媒：印度航空失事客機1具黑盒子尋獲 死亡增至265人

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（中央社阿默達巴德13日綜合外電報導）印度航空1架客機昨天在印度阿默達巴德市失事，造成240多人死亡，成為10年來全球最嚴重空難。據印度媒體今天報導，已尋獲其中1具黑盒子，地面死亡人數達24人。

路透社報導，「印度斯坦時報」（Hindustan Times）稱1具黑盒子已找到，但未說明是飛航資料紀錄器（FDR）或座艙語音紀錄器（CVR）。路透社無法核實消息。

印度航空（Air India）1架飛往英國倫敦的波音787-8型「夢幻客機」（Dreamliner）昨天午餐時間從阿默達巴德（Ahmedabad）的機場起飛後不久，便墜落附近住宅區的醫學院宿舍，機上包含機組員與230名乘客共有242人，除1名被拋出機艙的乘客倖存外其餘全數罹難。

印度航空表示，這名英國籍男性生還者正在醫院接受治療。他告訴印度媒體，發生事故的AI171班機起飛後不久，他便聽到一聲巨響。

這起空難也造成地面人員死亡。據印度媒體說法，地面死亡人數高達24人；路透社尚無法查核這個數字。印度當局表示，他們仍在搜尋地面的失蹤者。

搜救人員也持續在瓦礫堆中尋找飛機殘骸，以釐清墜機原因。

監視器畫面顯示，事故飛機起飛後飛到附近住宅區上方便從畫面消失，接著一群房屋後方冒出1個巨大火球直衝天際。

這架飛機砸中的建築物持續悶燒，周圍散落機身殘骸，機尾則卡在建物樓頂。

阿默達巴德所在的古茶拉底邦（Gujarat）高階警官喬德哈里（Vidhi Chaudhary）昨天說明，死亡人數從294人下修到240多人，因為部分遺體遭重複計算。古茶拉底邦前邦長魯帕尼（Vijay Rupani）也在這起事故中罹難。

印度總理莫迪（Narendra Modi）已前往失事地點視察，印度航空執行長威爾森（Campbell Wilson）也在今天清晨抵達當地。

根據飛航安全網（Aviation Safety Network）的資料，這是波音787客機2011年投入商業飛行以來首起墜機事故。

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航班追蹤網站Flightradar24的資料顯示，這架失事飛機是在2013年首飛，2014年1月交機給印度航空。

印度上次發生致命空難是在2020年8月7日，當時印度航空旗下廉航印航快捷航空（Air India Express）1架班機在印度南部克勒拉邦（Kerala）降落時衝出跑道，造成21死。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1140613