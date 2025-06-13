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印航空難唯一倖存者描述經歷 難以想像自己如何生還[影]

2025/6/13 21:42（6/13 22:30 更新）
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印度西部城市阿默達巴德12日發生墜機意外，一名消防員站在事故現場旁。（路透社）
印度西部城市阿默達巴德12日發生墜機意外，一名消防員站在事故現場旁。（路透社）
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（中央社印度阿默達巴德13日綜合外電報導）昨天在印度西部城市阿默達巴德發生墜機意外的印度航空班機機上唯一生還者今天表示，他如何在事故後奇蹟生還並從爆炸的火球中走出，連他自己也難以解釋。

法新社報導，印度航空（Air India）1架波音（Boeing）787-8型「夢幻客機」（Dreamliner）昨天下午滿載油料，準備從阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國首都倫敦，卻在起飛後不久墜落在機場附近住宅區，整架飛機化為一團巨大火球。

機上含機組員與乘客共242人，除1人外全數罹難，地面也有至少24人遭波及喪命。機上生還者是40歲的男性乘客拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），他擁有英國公民身分。據媒體報導，他坐在失事飛機上的11A座位。

據媒體報導，拉梅什坐在失事飛機上的11A座位。社群媒體上流傳的影片顯示，事發後不久，他從事故現場跛行出現朝1輛救護車走去，身穿的T恤染血。

拉梅什今天從醫院病床上接受印度國有電視台DD News訪問時用印地語（Hindi）表示：「一切在我眼前發生，甚至我也不敢相信自己如何能從這場災難中活著走出來。」

影片來源：DD India

據英國通訊社英國聯合社（Press Association）報導，拉梅什住在英國城市列斯特（Leicester），記者前往他家採訪他的家人。家人接受媒體訪問時說，拉梅什的1名兄弟也在失事班機上。

拉梅什對DD News表示：「飛機起飛後1分鐘，突然...感覺像有個東西卡住，...我意識到發生了某件事。接著飛機上的綠燈和白燈猛然打開，之後飛機似乎加速，朝後來已知是1所醫院的宿舍直去。當墜機發生時，一切在我眼前清楚可見。」

「一開始我也以為自己要死去了，但之後我睜開雙眼，發現自己還活著。我看到了空服員和叔叔阿姨們全都在我眼前。」此時拉梅什帶著情緒，聲音逐漸變小。叔叔阿姨是他依照印度習慣對機上其他較年長乘客的尊敬稱呼。

拉梅什接著說：「我把自己的安全帶解開，並嘗試逃出。我成功了。我想我坐的這側不是面朝（墜機撞上的）宿舍，我落下的地方離地面較近，也有些空間，當我（附近）的門撞破時，我看到那裡有空間，我就想我能試著滑動出去。」

google news透過 Google News追蹤中央社

他表示：「我的左手因為（爆炸）火勢而稍微灼傷，但有輛救護車將我載到醫院，我正受到這裡的人員良好照料。」

拉梅什的個人YouTube頻道放上1段影片，當中可見印度總理莫迪（Narendra Modi）今天前來醫院探視他。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1140613

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