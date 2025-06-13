印度航空墜機1人倖存 警方：他從緊急出口跳出逃生

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（中央社新德里12日綜合外電報導）警方表示，今天墜毀的印度航空（Air India）班機上，242名乘客中唯一已知的倖存者拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）當時正坐在緊急出口附近，最後成功跳出機艙逃生。

路透社報導，這名40歲男子在病床上向印度媒體表示，他是英國公民，探親後正與兄弟一同前往英國。

拉梅什告訴「印度斯坦時報」（Hindustan Times）：「當我站起來時，周圍都是屍體。我嚇壞了，站起來就跑。飛機碎片散落在周圍。有人抓住我，把我抬上救護車，送往醫院。」

印度新聞頻道播放的社群影片顯示，1名男子身穿沾滿血跡的白色T恤與深色褲子，在醫護人員攙扶下蹣跚前行。他留著山羊鬍，臉上有瘀傷，與當地媒體發布的拉梅什住院照片相似。

印度斯坦時報在網路刊出拉梅什登機證的圖片，顯示他坐在飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）航班的11A座位。

拉梅什向印度斯坦時報表示他的兄弟安杰（Ajay）坐在飛機另一排，請求協尋。

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阿默達巴德巿（Ahmedabad）高級警官喬德哈里（Vidhi Chaudhary）談到拉梅什說：「他當時靠近緊急出口，最後成功跳出緊急出口逃脫。」

拉梅什在英國1名不願透露姓名的親屬表示，家人正與倖存的拉梅什保持聯繫，但拒絕透露更多細節。（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1140613