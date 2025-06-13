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印度航空墜機死傷慘 美國著手調查稱波音787暫不需停飛

2025/6/13 09:41（6/13 09:54 更新）
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影片來源：ANI News

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）印度航空（Air India）波音787型客機驚傳發生空難導致240多人罹難後，美國官員今天指出，他們尚未發現需要停飛波音787的即時安全數據。

路透社報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）和聯邦航空總署（FAA）代理署長羅什洛（Chris Rocheleau）在記者會發表上述評論，並表示他們已看過這次空難影片。

達菲表示，他與國家運輸安全委員會（NYSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）已談過話。達菲說，國家運輸安全委員會和聯邦航空總署組成的團隊，在波音和飛機發動機製造商奇異航太（GE Aerospace）支援下將前往印度進行調查。

達菲指出：「他們必須實地勘查，現在說什麼都還太早…人們正觀看影片並試圖評估發生了什麼，但這絕不是判斷事發經過的有力、明智方式。」

達菲說，聯邦航空總署正與波音和奇異航太審查資訊，作為這次空難調查的一部分。

他還強調，美國政府「對於任何可能提出的安全建議，都會毫不遲疑地加以執行，我們將以事實為依歸，安全至上」。

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羅什洛指出：「在調查進行之際，如果我們獲得任何有關風險的資訊，我們將會減輕這些風險。」

達菲表示，聯邦航空總署「準備好投入更多資源，以取得我們所需的資料，確保大眾飛航安全」。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1140613

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印度航空失事是自從波音787型客機於2011年投入服役以來，涉及這款夢幻客機的首宗重大事故。（圖取自波音公司網頁boeing.com）
印度航空失事是自從波音787型客機於2011年投入服役以來，涉及這款夢幻客機的首宗重大事故。（圖取自波音公司網頁boeing.com）
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