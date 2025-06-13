印度航空客機失事墜毀 警方：已有超過290人喪命
2025/6/13 00:06
（中央社阿默達巴德12日綜合外電報導）印度航空一架載有242人客機今天下午從西部城市阿默達巴德的機場起飛後不久墜毀，一位警方高層告訴路透社，這起空難事故已經造成超過290人罹難。
阿默達巴德巿（Ahmedabad）警長馬里克（G.S. Malik）稍早受訪說道：「由於這架飛機墜毀在住宅區，當地還有辦公室，也會造成一些當地人喪生。」
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印度航空（Air India）指出，這架航班編號AI 171的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）。
當地警方表示，這架班機墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1140613
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