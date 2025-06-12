加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
印度航空墜機
新聞專題
印度航空墜機1/9
首頁 / 國際

印度航空客機墜毀逾200死 11A座位乘客奇蹟生還

2025/6/12 23:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿默達巴德12日綜合外電報導）印度航空一架載有242人班機今天下午從西部城市阿默達巴德的機場起飛後不久墜毀，目前逾200人喪命，警方指出，失事的波音787-8夢幻客機有一位生還者，他坐在11A座位。

阿默達巴德巿（Ahmedabad）警長馬里克（G.S. Malik）接受印度亞洲國際新聞社（ANI）訪問時說道，這位生還者「已經入院接受治療」。

英國廣播公司（BBC）報導，相關當局稍早公布的失事班機乘客名單顯示，11A座位的乘客全名是維什瓦什．庫瑪．拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），他是英國人。

印度當地媒體報導，這位奇蹟生還乘客提供了自己的登機證，上面顯示他的姓名和座位號碼11A。

他告訴當地媒體：「班機起飛後30秒，就傳出一聲巨響，然後飛機墜毀。一切都發生得太快了。」

google news透過 Google News追蹤中央社

印度航空（Air India）稍早指出，這架航班編號AI 171的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）。

當地警方表示，這架班機墜毀在阿默達巴德機場附近的住宅區。（譯者：陳彥鈞）1140612

印度航空墜機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
印度航空空難 英國國王、加拿大總理：極度震驚
37
更多編輯台推薦新聞：