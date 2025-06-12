印度航空墜機尋獲至少30遺體 塔台稱起飛數分鐘後發訊求救

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（中央社阿默達巴德12日綜合外電報導）印度航空和警方表示，印度航空一架載有242人客機今天下午從西部城市阿默達巴德的機場起飛數分鐘後墜毀，救難人員稱，至少已從空難現場尋獲30至35具遺體。

路透社報導，印度航空（Air India）指出，這架航班編號AI 171客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），警方則說道，班機墜毀在阿默達巴德機場（Ahmedabad Airport）附近的住宅區。

一位警方高層告訴記者：「客機墜毀撞入的建築物是一棟醫生宿舍…我們已經清理該區域近70%到80%的面積，其它區域也會很快清理完畢。」

航班追蹤網站Flightradar24顯示，失事班機是波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）。

印度航空AI 171客機12日墜毀，救援隊在失事現場附近進行滅火，濃煙同時竄出。（路透社）

印度航空稍早於社群媒體X平台發文：「目前，我們正確認細節，並會分享進一步的更新消息。傷者已經被送往最近的醫院。」

印度航空提到，這架客機共載有242人，包含2位機師在內的12名機組人員，230位乘客中，有169名印度人、53名英國人、1名加拿大人，以及7名葡萄牙人。

空難現場畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近有滾滾黑煙直竄天際，傷者被擔架抬走送上救護車。

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根據阿默達巴德機場的塔台管制，失事班機於當地時間下午1時39分從23號跑道起飛，過了數分鐘發出Mayday求救訊號，但之後客機沒有任何回應。

印度航空當局指出，總理莫迪（Narendra Modi）已經下達指示，確保立即向救援作業提供一切支援。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1140612

（中央社製圖）