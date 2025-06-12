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印度航空空難尋獲204遺體 當地警長：機上似無生還者

2025/6/12 21:14（6/12 21:34 更新）
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印度航空一架波音787型客機12日在印度西部城市阿默達巴德機場附近墜毀，目前已尋獲204具遺體。圖為救援人員在事故現場展開搜救。（美聯社）
印度航空一架波音787型客機12日在印度西部城市阿默達巴德機場附近墜毀，目前已尋獲204具遺體。圖為救援人員在事故現場展開搜救。（美聯社）
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（中央社阿默達巴德12日綜合外電報導）印度航空一架波音787型客機今天在印度西部城市阿默達巴德機場附近墜毀，機上搭載242人，目前已尋獲204具遺體。美聯社引述阿默達巴德巿警長說，機上看來似無生還者。

法新社報導，警方表示，目前已尋獲204具遺體。

美聯社報導，阿默達巴德巿（Ahmedabad）警長馬里克（G.S. Malik）說：「由於這架飛機墜毀在住宅區，當地還有辦公室，也會造成一些當地人喪生。目前正在確認確切死亡人數。」

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，失事的航班撞上古茶拉底邦（Gujarat）阿默達巴德機場附近一處醫生宿舍。

當地政治人物瓦吉拉（Darshna Vaghela）告訴記者，數位醫生居住的公寓因飛機失事而受損。

她說：「飛機失事時發出砰的一聲，我人在附近的辦公室裡…我們從他們的公寓中救出許多位醫生。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，據波音公司（Boeing Co.）的「商用噴射機失事統計摘要」（Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents），這是自從波音787型客機（Boeing 787）於2011年投入服役以來，涉及這款夢幻客機（Dreamliner）的首宗重大事故。

根據波音，目前有超過1175架夢幻客機投入營運，相當於每天平均執飛約2100航班。

航空分析家湯瑪斯（Geoffrey Thomas）檢視該編號AI 171航班撞擊地面之前飛行高度下降的畫面後表示，「似乎看不出這架飛機遭遇什麼緊急狀況」、「它就這麼沉下去、撞擊地面，陷入一團火球」。

印度航空（Air India）指出，這架客機原本預定飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport）。

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印度民用航空總局（Directorate General of Civil Aviation）指出，印度航空這架波音787夢幻客機在當地時間下午1時39分（台北時間下午4時9分），從阿默達巴德起飛不久後墜毀，機上共有242人，包含2名機師在內的12名機組人員。

印度航空表示，機上230名乘客中，包含169名印度人、53名英國、1名加拿大人，以及7名葡萄牙人。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1140612

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