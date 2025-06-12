印度航空客機墜毀西部城市 當局證實機上242人

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（中央社新德里12日綜合外電報導）印度民用航空總局發布聲明說，印度航空一架飛往英國倫敦的客機今天在西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，機上共有242人，包含12名機組人員。

法新社報導，印度民用航空總局（Directorate General of Civil Aviation）指出，這架印度航空（Air India）波音787夢幻客機「從阿默達巴德起飛不久後墜毀」，機上共有242人，包含2名機師在內的12名機組人員。失事時間是印度標準時間下午1時39分（台北時間下午4時9分）。

影片來源：ANI News

（中央社製圖）

根據民航局聲明：「這架飛機向航空交通管制中心發出求救訊號（MAYDAY Call），但之後就沒有任何回應」，聲明中還說這架飛機在機場外圍的地面墜毀。

印度航空表示，機上230名乘客中，包含169名印度人、53名英國、1名加拿大人，以及7名葡萄牙人。

印度航空於社群媒體X平台發文：「目前，我們正在確認細節，並會分享進一步的更新消息。」

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印度航空指出，這架航班編號AI 171客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），

當地電視台指出，墜機事故發生在客機起飛不久後。畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滾滾黑煙直竄天際。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140612