觀光直升機墜毀紐約哈德遜河 6人喪生[影]

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（中央社紐約10日綜合外電報導）一架觀光直升機今天下午在美國紐約市曼哈頓下城（Lower Manhattan）附近掉進哈德遜河，造成6人喪生。有目擊者稱直升機先在空中「解體」，然後以倒栽蔥的狀態墜河。

法新社報導，紐約市長亞當斯（Eric Adams）表示，罹難者為3名成人及3名孩童，包含直升機飛行員和來自西班牙的一家人。

美聯社報導，目擊者沃爾（Bruce Wall）表示，他看到直升機在半空中「解體」，機尾及螺旋槳脫落，而螺旋槳脫離機身後還在兀自旋轉。

紐澤西州荷波肯（Hoboken）一家河畔餐廳的老闆娘卡馬丘（Lesly Camacho）接受電話訪問時說，直升機「冒出很多煙，轉得很快，然後很用力落入水中」。

路透社報導，紐約州聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）在社群媒體上表示，她「得知哈德遜河發生致命直升機墜毀事故，感到極度震驚」。

美國聯邦航空總署（FAA）表示，墜毀哈德遜河（Hudson River）的是一架貝爾（Bell）206直升機。FAA及國家運輸安全委員會（NTSB）將進行調查，並由後者領導調查。

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哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，直升機失事前曾飛越總督島（Governor's Island），接著飛往自由女神像（Statue of Liberty）附近。

消息人士告訴路透社，這是那架直升機今天第3趟飛行。（譯者：楊昭彥）1140411