華府機場又傳事故 美航飛機滑行道上被撞幸無人受傷

（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，一架載有幾名國會議員的美國航空公司（American Airlines）飛機在雷根華盛頓國家機場的滑行道上，遭另一架美航飛機的翼尖撞擊。 路透社報導，美國聯邦航空總署指出，美東時間今天下午12時45分左右，美國航空5490號航班撞擊美航4522號航班。 機上2位議員稱未傳出人員受傷。 5490號航班是龐巴迪（Bombardier）CRJ900型客機，目的地為南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）。4522號航班為巴西航空工業公司（Embraer SA）E175型客機，目的地是紐約甘迺迪國際機場（JFK）。 訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 聯邦航空總署上月才表示，達美航空（Delta Air Lines）飛機和美國空軍飛機3月28日差點在雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）附近擦撞。 雷根華盛頓國家機場附近今年1月29日發生客機和美國陸軍直升機空中擦撞事故，造成67人喪命。（譯者：楊昭彥）1140411 雷根 聯合航空班機降落華府時撞上風箏 飛機無損傷全員平安 華府機場又現客機與軍機驚險事故 航空總署要查

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