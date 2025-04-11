觀光直升機墜紐約哈德遜河6死 美媒：西門子主管一家罹難

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（中央社紐約10日綜合外電報導）美國紐約市長亞當斯說，一架觀光直升機今天倒栽蔥墜入哈德遜河，機上6人全數罹難，包括來自西班牙有3個小孩的一家人與飛行員。美媒報導說，死者包括西門子主管艾士可瓦。

「紐約時報」引述不具名執法消息人士說法報導，德國科技大廠西門子（Siemens）的西班牙主管艾士可瓦（Agustin Escobar）一家5口罹難。

根據美聯社報導，直升機公司網站上發布的照片顯示，艾士可瓦夫婦與他們的小孩在登上直升機前一起面帶微笑合照。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）說，這架飛機是下午3時左右從市中心一處直升機機場起飛，罹難者遺體已從水中打撈上來。

路透社報導，媒體向紐約市警方詢問艾士可瓦是否搭乘這架直升機，但警方請他們詢問美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）。美國海岸防衛隊在聲明中說，目前還沒有罹難者的姓名。西門子未立即回應路透社在下班時間提出的置評請求。

直升機墜毀的影片顯示，一個大型物體墜入哈德遜河（Hudson River），幾秒鐘後，一片看似直升機螺旋槳的物體也掉落。緊急救難單位與警方的船隻之後在直升機沉沒的河面區域巡邏，只有看似直升機起落架的物體浮出水面。

紐約市警察局局長提許（Jessica Tisch）說，這架貝爾（Bell）206直升機是由紐約直升機旅遊公司（New York Helicopter Tours）經營，今天美東時間下午3時左右從紐約市中心的直升機停機坪起飛，向北飛越哈德遜河上空。

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提許還說，這架飛機在飛到喬治華盛頓橋（George Washington Bridge）時轉向南方，接著在幾分鐘後墜毀，以倒栽蔥的狀態墜入哈德遜河，於下午3時15分左右在紐澤西州荷波肯（Hoboken）外、曼哈頓下城（Lower Manhattan）附近沉沒。

潛水人員協助從水中撈出受害者。有4人當場死亡，另2人送醫後宣告不治。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1140411