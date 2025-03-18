宏都拉斯客機起飛不久墜海 機上17人至少6死

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（中央社宏都拉斯首都德古西加巴17日綜合外電報導）宏都拉斯的地方消防首長今晚告訴當地媒體說，一架客機在宏國外海的羅阿坦島（Roatan Island）起飛後不久墜海，至少造成6人喪生。

路透社報導，羅阿坦島消防局局長葛瑞羅（Wilmer Guerrero）告訴當地廣播公司HCH說，可能有8名乘客仍在機艙內。

羅阿坦島警察首長穆尼奧斯（Lisandro Munoz）對當地廣播公司Noticiero Hoy Mismo表示，飛機起飛不久就墜海。

他說：「由於飛機墜入海中，搜尋救援（工作）非常困難。」

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宏都拉斯交通部長向當地電台表示，失事的是一架由宏國蘭薩航空公司（Lanhsa）執飛的捷流（Jetstream）客機，機上有17人，其中3人為機組員。交通部長未透露具體死亡人數。

根據當地媒體顯示的航班名單，乘客包括1名美國人、1名法國人，以及兩名未成年人。這架飛機原定飛往宏都拉斯本土的拉賽巴機場（La Ceiba airport）。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140318