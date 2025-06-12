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印度航空波音787墜毀西部城市 機上242人、失事現場竄濃煙[影]

2025/6/12 17:44（6/12 18:41 更新）
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失事現場附近救援隊進行滅火，濃煙同時竄出。（路透社）
失事現場附近救援隊進行滅火，濃煙同時竄出。（路透社）
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（中央社新德里12日綜合外電報導）印度航空（Air India）和警方官員今天表示，印度航空一架載有200多人的客機在西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，但未說明是否有人員死亡。

12日印度航空一架客機起飛不久後，墜毀西部城市阿默達巴德的機場。（安納杜魯新聞社）
12日印度航空一架客機起飛不久後，墜毀西部城市阿默達巴德的機場。（安納杜魯新聞社）

印度航空指出，這架航班編號AI 171客機原本要飛往英國倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），警方則說道，班機墜毀在機場附近的平民區。

印度航空於社群媒體X平台發文：「目前，我們正在確認細節，並會分享進一步的更新消息。」

當地電視台指出，墜機事故發生在客機起飛不久後。畫面顯示，飛機殘骸起火，機場附近滾滾黑煙直竄天際。

印度亞洲國際新聞社（ANI）引述古茶拉底邦（Gujarat）警方的消息報導，這架班機載有242人。

影片來源：ANI News
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然而，印度媒體集團網路18（Network 18）旗下英語新聞電視頻道CNN-News18指出，該客機載有220名乘客和12位機組人員。CNN-News18由美國有線電視新聞網（ CNN）提供國際報導。

印度時報（The Times of India）稍早報導，失事客機機型是波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1140612

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#波音787
#印度航空
（中央社製圖）
（中央社製圖）
圖為印度航空波音787客機。（圖取自印度航空網頁airindia.com）
圖為印度航空波音787客機。（圖取自印度航空網頁airindia.com）
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