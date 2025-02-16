加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美日韓外長首會晤 反武力改變台海現狀、挺台國際參與
首頁 / 國際

印度大壺節再傳憾事 民眾搶搭火車釀踩踏致15死[影]

2025/2/16 08:57（2/16 09:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為13日印度巴特納市民眾搭火車前往大壺節。（ANI新聞社）
圖為13日印度巴特納市民眾搭火車前往大壺節。（ANI新聞社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社新德里16日綜合外電報導）印度地方醫療官員向法新社表示，首都一處火車站昨晚發生踩踏事件，造成至少15人喪生，當時大批人群為了搶搭火車前往全球規模最大的朝聖集會「大壺節」而發生混亂。

法新社報導，印度教「大壺節」（Kumbh Mela）每12年吸引信眾至北部城市普萊雅格拉吉（Prayagraj）進行聖浴。由於人潮向來驚人，過去多次發生嚴重踩踏事件。就在上個月，恆河（Ganges）、亞穆納河（Yamuna River）及傳說中的薩拉斯瓦地河（Saraswati River）匯流的聖地發生踩踏事件，導致至少30人喪生。

大壺節1月13日登場，將一直持續到2月26日。

新德里（New Delhi）火車站昨天有大批人群爭相擠上前往這場盛會的火車，引發混亂。

影片來源：ANI News

洛克拿亞克醫院（Lok Nayak Hospital）副院長薩克納（Ritu Saxena）向法新社表示：「我可以證實有15人在院內死亡。他們身上沒有開放性傷口，大多可能是因缺氧或鈍傷（致死），但確切死因需待驗屍後才能確認。」

她說：「此外，還有11人受傷。大多數傷者情況穩定，主要為骨科相關傷勢。」

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，他對這起踩踏事件「深感痛心」。

他在社群平台X發文表示：「我的心與所有失去親人的人同在，並為傷者祈禱，願他們早日康復。」

大壺節是印度教最重要的節日之一，自節慶上個月登場以來，已有約5億信徒朝聖。

google news透過 Google News追蹤中央社

1954年的大壺節，單日就有400多人因踩踏事故或溺水身亡，成為全球因人群聚集引發災難死亡人數最多的事件之一。

2013年，也就是大壺節上一次在普萊雅格拉吉舉行時發生人踩人慘劇，造成36人喪生。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140216

#印度
#莫迪
#印度教
#踩踏
#大壺節
大壺節
大壺節踩踏增至近40死 逢殊勝日估單日1億人沐浴聖河地球上最大朝聖集會 印度當局出動AI防踩踏事件
莫迪
川普晤莫迪 避談少數族群人權敏感議題川普與莫迪貿易談判 美增加軍售賣F-35戰機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：