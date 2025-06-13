一家五口機艙燦笑自拍 成印航空難毀滅性悲劇象徵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿默達巴德13日綜合外電報導）印度航空公司一架客機昨天在阿默達巴德發生空難，失事班機悶燒的殘骸堆中有一支永遠無法被主人取回的手機，不過它最後拍攝的那張一家五口燦笑自拍照片將會永遠流傳。

「印度時報」（The Times of India）報導，照片主角們是來自印度西北部拉吉斯坦邦（Rajasthan）的一家人，他們當時正準備前往英國倫敦展開人生新篇章，歡樂瞬間如今已成為這起奪走265條性命毀滅性悲劇的象徵。

對於原本任職拉吉斯坦邦烏達坡（Udaipur）太平洋醫學院暨附設醫院（Pacific Medical College and Hospital）、備受敬重的醫生維亞斯（Komi Vyas）而言，這趟旅程標誌著人生即將邁入新階段。

她最近剛辭掉在烏達坡的工作，準備跟隻身旅英多年、在皇家德比醫院（Royal Derby Hospital）擔任放射科醫師的丈夫約希（Pratik Joshi）到英國生活。

夫妻倆昨天帶著他們8歲女兒米拉雅（Miraya）和5歲雙胞胎兒子普拉迪尤特（Pradyut）、納庫爾（Nakul），要實踐這項已籌備多年的計畫。

終於團圓的他們登機後開心地在印度航空公司（Air India）AI 171航班機艙座位上自拍，沒想到卻踏上永遠無法抵達目的地的旅程，留下了一家人最後身影。

「每日郵報」網站（MailOnline）報導，約希的親戚說道：「他們昨天前往阿默達巴德（Ahmedabad）去搭飛機要到倫敦，普拉提克（約西的名字）兩天前才回來接太太和小孩同行。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

失事的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）原定飛往倫敦蓋維克機場（Gatwick Airport），卻在起飛後不久就墜入阿默達巴德梅格尼（Meghani）地區，成為一團火球。

搭載242名乘客和機組人員的客機失事後，機上僅1人生還，但是包括地面的死者在內，罹難總數可能至少有265人。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1140613