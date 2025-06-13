研究：孤獨恐侵蝕高齡者語言能力 表現似失智早期

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（中央社記者曾以寧台北13日電）孤獨不只是情感問題，還可能侵蝕高齡者語言能力。國衛院研究指出，即便認知未明顯退化，孤獨感較高長者的大腦，語言理解速度與能力仍有所下降，表現與失智早期類似。

這項研究由國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文與國內多所學術機構合作完成，她今天在研究結果發表記者會說明，人在聽聲音的同時，其實需要快速整合、理解，才能聽懂對方在說甚麼。台灣面臨超高齡社會，老年人的孤獨感受如何影響大腦語言處理能力，值得關注。

近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與社會結構改變，個人感受到自身社交需求未被滿足時所產生的「孤獨感」顯著上升，過去研究發現，孤獨感不僅與老年憂鬱症息息相關，也會加速認知功能退化，並提高罹患失智症的風險。

研究團隊招募50名平均年齡約66歲的健康長者，根據其孤獨感程度分組，並安排閱讀螢幕上顯示的詞彙，同時透過腦電波儀記錄大腦在判別詞意時的活動。

黃緒文說明，在看到詞語後，人的大腦會在1000毫秒內做非常多事情，其中約400毫秒時的訊號（N400）越大，顯示該詞語出現「不符合語意」、神經元需要花較多力氣理解。

黃緒文舉例，若在家用電器類別中，出現電視等典型詞，N400應會下降，但出現吹風機、熨斗等非典型詞，或貢丸等類別錯誤詞，N400會出現較大訊號，且當詞句越不符合語意預期，N400表現就會越強。

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團隊測試發現，高孤獨者對於「非典型詞」與「類別錯誤詞」的反應差異，比低孤獨者小，反應出現也比低孤獨者慢，且展現出類似失智早期的變化；顯示其雖然仍健康、沒有明顯認知退化，但大腦對語意的精細辨識能力卻已下降。因此認為，孤獨會侵蝕高齡者的語言能力，改變語義處理的啟動與判斷方式。

黃緒文提醒，若長者已因孤獨感導致語言理解困難，其他人卻繼續使用一般溝通方式，極可能出現「形式有溝通，實質未理解」的狀況，導致長者誤解、挫折甚至進一步社交退縮，造成「語言理解困難、減少社交、愈加孤獨」的惡性循環。因此建議與老人互動應「慢下來」，給他們時間理解與表達。（編輯：張雅淨）1140613