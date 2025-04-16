抽血就能揪出阿茲海默症 北榮研究準確率93%助及早治療

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（中央社記者沈佩瑤台北16日電）台灣每12名長者就1人可能失智，且過半是阿茲海默症。北榮今天發布跨國合作重大發現，只要抽血並分析特定蛋白就能揪出高風險族群，準確率93%，有助減少昂貴PET檢查負擔。

失智症是一種腦部的疾病，其中6、7成屬於阿茲海默症，由於蛋白質在腦部沈積而造成腦神經細胞死亡的神經退化性疾病。台北榮民總醫院副院長王署君今天在成果發表記者會中指出，過去臨床要診斷病人是否為失智症，只能透過評估、臨床症狀等，準確度頂多只有7成左右，這項研究發現有助及早診斷、及早治療，對於提升患者生活品質相當重要。

台北榮總神經醫學中心（神經內科）副主任傅中玲簡報說明，推估台灣每12名長者中，就有1人可能罹患失智症，而失智症的關鍵病理結構有2個，最重要的是類澱粉蛋白，其次為神經纖維糾結中的tau蛋白（p-tau）。

傅中玲說，過去，診斷阿茲海默症主要依賴腦脊髓液檢測或正子斷層掃描（PET）檢查掃描，但這些方法不僅侵入性高，費用也相當昂貴，限制了普及性。

研究團隊發現，血液中的磷酸化 tau 蛋白（p-tau）與大腦中類澱粉蛋白沉積具有高度相關性，尤其血漿 p-tau217 在預測早期阿茲海默症的準確度上，更勝於以往使用的 p-tau181。

透過血漿p-tau模型，傅中玲說明，研究人員成功將受試者分為低、中、高風險三組。高風險組的陽性預測值達到93%，意味著該檢測能有效辨識出真正罹患阿茲海默症的患者。

研究團隊在今年1月間，分析270名亞洲受試者，包括健康者、輕度認知障礙與失智患者，進行血液檢查與腦部正子斷層掃描結果的比對，檢視準確度，結果發現血液中p-tau 217濃度越高，越可能與阿茲海默症相關，高風險者86%真的有病，低風險者中有97%沒問題。

傅中玲說，從研究結果可以得知，未來只有中風險個案才建議優先進行腦部正子掃描，不用每個人都做昂貴檢查，節省費用之外，也能及早發現問題，把握黃金治療時機。

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傅中玲表示，目前美國食品藥物管理局（FDA）已核准多款針對類澱粉蛋白的抗體藥物，可延緩疾病進程，但只適用於輕度認知障礙跟早期阿茲海默症患者。希望抽血檢查未來可成為第一線篩檢工具，一旦發現長輩出現記憶力退化等症狀，建議及早就醫檢查。

因及早發現而有效延緩病情的鄭姓個案一家人現身分享，去年父親出國旅遊途中出現失憶、夢遊情形，家人警覺送醫檢查確診阿茲海默症，後續在醫療團隊安排下接受抽血等檢查，參加新型藥物試驗，現在與人對話、精神狀態都好很多。（編輯：李亨山）1140416

台北榮民總醫院與韓國漢陽大學合作研究發現，只需透過驗血，就能有效篩檢出阿茲海默症高風險族群，且早期診斷準確率高達93%，大幅降低患者進行昂貴且侵入性高的正子斷層掃描（PET）檢查的需求。台北榮總副院長王署君（圖）16日進行相關說明。中央社記者趙世勳攝 114年4月16日