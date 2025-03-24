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中山大學助攻失智症藥物 登權威化學期刊

2025/3/24 16:06（3/24 16:51 更新）
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國立中山大學化學系副教授廖軒宏（中）率領團隊利用光催化技術，以更低成本、更高生產效率合成出阿茲海默症藥物中的重要成分。（國立中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月24日
國立中山大學化學系副教授廖軒宏（中）率領團隊利用光催化技術，以更低成本、更高生產效率合成出阿茲海默症藥物中的重要成分。（國立中山大學提供）中央社記者蔡孟妤傳真 114年3月24日
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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）國立中山大學化學系副教授廖軒宏團隊利用光催化技術，以更低成本、更高生產效率合成出阿茲海默症藥物中的重要成分。這項突破性研究成果也登上國際權威化學期刊。

中山大學表示，傳統化學規則下，分子相當「懶惰」，愛待在舒適穩定的環境。然而，這些分子結構其實具備相當的爆發力，只要促使它們「動起來」，賦予活性，即可讓分子進入高能狀態，對人類更為「有用」。

在此前提下，科學家都希望找到更有效率、更低成本的活化分子的方法。廖軒宏團隊是利用光催化，僅需1/4的成本，即可提升生產效率近千倍，合成出阿茲海默症藥物中的重要成分。

廖軒宏表示，他們利用光催化（photocatalysis）技術，在合成分子的過程中提供額外的光能量，克服熱力學障礙，讓分子在溫和的環境下，進入高能狀態，可精確獲得高價值的化合物，達到特定化學轉化。

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廖軒宏說，光催化技術再與「掌性磷酸催化劑」（CPA）相結合，得以更精準地取得特定鏡像化合物，不僅能合成醫藥領域具抗菌、抗癌等生物活性的化合物，也能合成阿茲海默症藥物中的重要成分。

中山大學今天新聞稿指出，此合成策略也可應用於天然產物的開發與工業製程，未來有望在藥物與材料科學領域帶來革命性突破。這項研究成果也獲國際權威化學期刊「美國化學會期刊（JACS）」肯定。（編輯：陳清芳）1140324

#中山大學
#失智症
#阿茲海默症
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