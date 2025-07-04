哈瑪斯是否接受停火新方案 川普估24小時內揭曉

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，很可能24小時內就會知道巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）是否同意接受他所謂的「最終提案」，內容關於以色列與哈瑪斯在加薩走廊停火。

路透社報導，川普還指出，他已經跟沙烏地阿拉伯商討擴大「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。亞伯拉罕協議是川普首次執政時，美國政府居中協調以色列與部分波斯灣國家關係正常化所達成的協議。

川普1日曾說道，以色列已經接受與哈瑪斯停火60天所需的條件，雙方都會在這段時間致力結束戰爭。

川普今天被問到哈瑪斯是否已同意最新的停火協議架構，他回答：「我們拭目以待，接下來24小時我們就會知道。」

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親近哈瑪斯的消息人士昨天聲稱，哈瑪斯尋求各方保證，美國支持的新停火方案將促成以色列結束在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭。

兩位以色列官員指出，相關細節仍在擬訂中。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1140704