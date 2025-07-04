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台股跌165.47點

2025/7/4 13:46
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（中央社台北4日電）台北股市今天開高走低，收盤跌165.47點，為22547.50點，跌幅0.73%，成交金額新台幣3218.82億元。

加權指數開盤為22756.55點，盤中最高22842.75點，最低22500.97點；不含金融股指數19632.75點，跌142.37點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.47%、食品股漲0.72%、塑化股跌0.89%、紡織股漲1.57%、機電股跌0.69%、造紙股跌0.9%、營建股跌1.07%、金融股跌0.8%。

委買張數1982萬899張，委賣張數941萬6744張，成交張數557萬9756張。

收盤時上漲139家，下跌870家，持平60家。

成交量前5名個股為力積電、南亞科、兆豐金、元大台灣50、元大滬深300正2。

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漲幅前5名個股為瑞利、今皓、儒鴻、訊舟、尖點。

跌幅前5名個股為世紀鋼、冠西電、來億-KY、亞光、晶豪科。1140704

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