小紅書抖音資安風險高 資安院籲檢查權限慎選APP

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（中央社記者蘇思云台北4日電）國安局日前指出，小紅書、微博、抖音、微信及百度雲盤5款中製APP普遍都有資安風險。資安院今天提出建議，呼籲民眾定期檢查手機APP權限設定、慎選APP來源，以避免隱私資料洩露造成風險，防止個資遭中國政府不當運用。

國家資通安全研究院發布新聞稿，呼籲民眾提高資安意識，下載或使用APP時，密切注意對資料蒐集與權限要求的合理性。

國安局、法務部調查局及警政署刑事局，依數發部發布的「行動應用APP基本資安檢測基準v4.0」指標，對小紅書、微博、抖音、微信及百度雲盤等中國APP進行檢測，出現多項高風險行為，顯示中國製APP在資安防護上有重大疑慮。

根據國安局檢測結果，資安院分析APP可能的6大資安風險與影響。第1，蒐集敏感性資訊，例如民眾在家中查詢附近醫療院所資訊時，APP可能會記錄所在地與搜尋內容，了解健康狀況。

第2，讀取儲存內容，像是個人手機中的家庭合照、工作簡報、甚至病歷報告與財務報告，被APP讀取並回傳至遠端伺服器進行分析與利用；第3，逾越APP使用功能的權限。

第4，擷取系統資訊，APP可取得並分析使用者手機安裝程式清單與設備參數資訊，建立使用習慣檔案；第5，掌握生物特徵，臉部資訊屬高度敏感資料，外洩後恐遭偽造身分或進行詐騙。

第6，回傳數據與分享，風險包含APP可能在運作時，將手機資料、使用者個資等，回傳至中國境內伺服器，或分享資料給第三方。

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資安院舉例，APP可能在使用者不知情情況下，自動將聯絡人、位置資訊、裝置參數、使用者登錄各網路平台預存各種個資、帳號密碼等資訊傳送至中國境外伺服器，恐有提供給中國國安、公安或情資部門，使台灣民眾個資遭中國政府進一步運用。

資安院指出，假設個人手機或行動裝置成為資安漏洞，成為中國駭客入侵政府資料庫的中繼站，後果將不堪設想。基於網路資安與個資安全，資安院建議，第1，安裝APP前，詳閱權限要求與隱私條款；第2，定期檢查手機APP權限設定，關閉不必要的權限；第3，優先選用來源可信的APP，避免安裝來路不明程式；第4，使用資安防護工具，監控資料傳輸與異常行為；第5，APP要求提供機敏資訊前，應評估合理性與必要性。（編輯：萬淑彰）1140704