台大8月起發住院醫師獎金 忙累科最多月領2萬

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）留才大作戰！台大醫院今天說，自8月起，全院約700名住院醫師獎金加碼，發放原則為「不同工不同酬」，幅度落在2000元至2萬元不等，例如急診等「又忙又累」科部就可拿到最高2萬元。

急診壅塞、醫護缺工，私立醫院陸續開出高薪搶才，台大醫院副院長婁培人在今年3月接受媒體聯訪時曾提到，近期急診住院醫師須招募2、3輪才滿額，照顧病人數卻是早年2倍以上，中生代醫師只能咬牙苦撐，私立醫院爭搶人才，盼政府將住院醫師薪資訂出公定價。

8月即將接任台大醫院總院長的肺癌權威余忠仁今天上午才喊話，個人接任院長之後，將持續厚植研究實力，培育人才，加強醫師與醫事人員留任。院方下午就證實獎金將加碼。

台大醫院醫務秘書兼發言人陳彥元接受媒體電訪說明，公務人員的薪資固定，無法隨意加薪，近年招募人力困難，不只急診要招募好幾輪，連過去搶手的兒科，近幾年招募狀況也不理想。

陳彥元透露，這件事去年夏天就已箭在弦上，院內如火如荼持續討論，10月達成共識後開始進行細部規畫，但因有相關公務流程要跑，今年8月正式上路，且根據最後核定時間，將回溯至6月份或7月份，「不會虧待住院醫師」。

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發放原則為「不同工不同酬」。陳彥元強調，依照臨床工作壓力與科別，獎金幅度落在2000元到2萬元之間，比方說「忙又累」的急診等科別就可望拿到2萬元。

他說，院方將常態性每年發放獎金，目前台大醫院一年約150名住院醫師，5、6年下來大概700名，獎金加碼當然會加重醫院的負擔，醫院盈餘留存會下降，畢竟這不會是一筆小數量。（編輯：林恕暉）1140704