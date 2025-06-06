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大醫院違反勞基法加重罰鍰 醫界、護理公會支持

2025/6/6 16:39（6/6 17:23 更新）
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圖為勞動部標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧、吳欣紜台北6日電）勞動部宣布8月起，醫學中心、區域醫院只要違反勞基法工資、工時等規定，即加重罰鍰。醫務管理學會及護理公會全聯會都表達支持，盼改善醫療人員的職場環境。

醫院違反勞基法案件頻傳，勞動部近日考量醫學中心、區域醫院已具有一定規模，將比照上市櫃公司標準，只要違反勞基法工資、工時等規定，8月起加重罰鍰，從新台幣5萬元起跳。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今天說明，衛福部的醫院評鑑為每4年1次，目前依照衛福部提供數據，醫學中心約22至23家，區域醫院為80多家，實際數量會依照衛福部評鑑而有變動。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院行政副院長洪子仁今天接受媒體採訪表示，政府提高裁罰標準，展現保障醫療人力在勞動權益的積極態度，盼改善醫護長期以來面對過勞工時等問題、促進整體醫療職場的安全和永續，「站在我們的立場一定要支持」。

洪子仁表示，對新光醫院這類大型醫院來說，勞基法只是最低標準，且因醫療工作高風險、高責任，醫護人員又長時間面臨人力短缺壓力，加重處罰做法，將更有助增強醫院守法誘因，有望導正長期人力失衡結構問題；不過，仍希望政府以輔導改善優先於處罰。

洪子仁也認為，政府應做到3項配套措施，包含健保總額成長率要達5.5%以上，以助醫療機構財務永續，才能提供醫護人員更好的職場環境；其次是強化分級轉診；第三是深化民眾教育，避免輕症過度擠壓大型醫院，讓區域醫院與醫學中心集中診治急重難罕症，才能從根本改善醫療人員職場環境。

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天也發布聲明表示，對新制表達高度肯定與堅定支持，展現政府對醫療職場勞動權益保障的明確立場與決心，是遏止醫療機構違法亂象的必要手段。不僅有助督促醫院依法落實正常工時與合理排班，也助穩定護理人力、降低離職率，進一步提升病人照護品質與整體醫療安全。

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護理公會全聯會理事長陳麗琴呼籲，各級醫療機構應主動檢視內部勞動條件，落實合理排班與薪資制度，避免受罰，更應展現對第一線護理與醫療人員的尊重與保障。

陳麗琴同時建議，政府持續推動「護理合理人力配置標準」與「三班護病比立法」，從制度面確保護理職場的長遠改善，並強化罰則落實，避免淪為紙上談兵。（編輯：吳素柔）1140606

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