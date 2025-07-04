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川普貿易戰陰影下 南方共同市場放眼亞洲

2025/7/4 15:37
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（中央社布宜諾斯艾利斯3日綜合外電報導）面對美國總統川普發動全球貿易戰，由數個南美洲國家共組的南方共同市場（Mercosur）今天尋求擴大對外市場，巴西呼籲與活躍的亞洲經濟體建立更緊密關係。

法新社報導，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示：「現在是南方共同市場把目光轉向亞洲的時候了。」他讚揚與日本、中國、韓國、印度、越南及印尼深化關係有望帶來的利益。

然而，南美洲區域存在內部緊張局勢。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）曾揚言，為了與美國達成自由貿易協議，有必要的話會退出南方共同市場。

米雷伊警告：「我們將走上自由之路，不論是共同或是獨自前進，因為阿根廷已無法再等待。」他也呼籲爭取「更多自由」以進行談判。

米雷伊這位自由主義派領導人也是川普（Donald Trump）鐵粉，他毫不掩飾對魯拉的輕視，過去曾稱魯拉「貪汙腐敗」及「共產主義者」。

魯拉昨天前往阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）參加南方共同市場峰會。這是自米雷伊2023年12月就任總統以來，魯拉首次訪問阿根廷，但未與自稱「無政府資本主義者」的米雷伊舉行雙邊會談。

巴西左派老將魯拉今天代表巴西，從阿根廷手中接任南方共同市場輪值主席國。他曾批評米雷伊的言論是「胡說八道」。

魯拉指出，在他的領導下，南方共同市場將把目標放在「加強與外部夥伴的區域間貿易」，以及將去年與歐洲聯盟（EU）達成的重大貿易協定付諸執行。

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歐盟去年12月與阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭等南方共同市場創始成員國達成協議，計劃打造涵蓋約7億消費者的自由貿易區。

這項協議歷時25年才達成，但仍需歐盟各成員國批准才能正式生效。（實習編譯：吳秉勵/核稿：洪培英）1140704

米雷伊
南方共同市場峰會登場 與歐盟自貿協定命運受關注阿根廷批准退出世衛 加強與美國衛生合作
魯拉
中國外交部：李強5至8日赴巴西出席金磚峰會英國經濟學人：巴西總統對外政策矛盾 對內不受歡迎
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