南投林業分署台灣山茶研習 助林農提升栽培技術

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投林業分署今天舉辦台灣山茶基本特性及產業發展現況研習，盼林農掌握山茶栽培技術，課程包含台灣山茶基本特性及產業發展現況、專業人員示範眉原山品系台灣山茶苗木栽植。

為使轄內林農了解林下經濟政策及相關資訊，農業部林業及自然保育署南投分署今天在國姓鄉公所、水長流苗圃舉辦「台灣山茶基本特性及產業發展現況」研習，邀租地造林人、林農參與，介紹台灣山茶基本特性及產業現況，並由專業人員示範眉原山品系台灣山茶苗木栽植方法，如選地、間距配置、防除病蟲害等技巧。

南投林業分署表示，台灣山茶葉片具蜜香、肉桂、菇蕈、杏仁及咖啡等特殊氣味，製成綠茶、紅茶香氣優雅、滋味清新甘甜，抗氧化能力及兒茶素含量也優於市售文山包種茶、烏龍茶、金萱、翠玉及四季春。

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南投分署表示，依林下經濟規範，經營茶樹須維持自然生長，不可以截幹矮化、嫁接及淨土等慣行農法經營，每年可機械除草2次至3次，修剪的地被植物與林木枯枝落葉應提供林地養分循環，不需額外施肥。

南投分署表示，積極推動「適地適種」林下經濟，允許林農於林木適度發展具經濟價值作物，目前已開放段木香菇、木耳、森林蜂產品、台灣金線連、台灣山茶、馬藍、天仙果、竹笙、絞股藍、台灣白及。（編輯：黃世雅）1140704