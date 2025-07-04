高雄大同醫院現坑洞 疑工地連續壁施工致地基流失

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（中央社記者洪學廣、蔡孟妤高雄4日電）高雄前金區大同醫院今天出現約1米深坑洞，工務局勘查疑因一旁建案工地連續壁施工造成地基流失，並造成跳電，幸無人傷亡。另將依建築法開罰承造人9萬元並勒令停工。

高雄市政府工務局說明，大同醫院旁建築工地疑似因連續壁施工掏空大同醫院基地內台電饋線導致跳電事件，經工務局邀集台電至現場初步研判，疑似因連續壁工程施工引起地基流失，造成大同醫院基地內台電既設管線沉陷出現坑洞，引起停電事故。

工務局已會同土木及建築師公會前往勘查事故原因，現場會同起、承造人確認停電原因，大同醫院現已復電，自來水修復中，目前沒有人員傷亡及造成外部道路坍塌情事，已立即責成承造人改善，並針對建築工地安全設施全面檢討改善。

工務局表示，此案違反建築法第63條「建築物施工場所，應有維護安全、防範危險及預防火災適當設備或措施」，依同法第89條處承造人新台幣9萬元罰鍰並勒令停工。

高雄市政府警察局新興分局中午11時40分獲報，中華三路大同醫院出現一個約1米深坑洞，目前已派員在中華、民生路口協助交通指揮，疏導調撥車輛通行，呼籲民眾務必遵照交管人員指揮通過。

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高雄市立大同醫院指出，因院外自來水管不明原因破裂，造成院內水壓偏低。第一時間院方已動員全院巡檢各項作業，確保醫療與病人安全無虞，並安排自來水與消防水車持續入內供水，醫療作業暫不受影響；但廁所、空調等民生用水仍會受到減壓或短暫缺水影響。

院方已通報相關主管機關，目前衛生局、工務局、消防局、警察局、自來水公司現場協助處理及搶修中。截至目前，空調已陸續恢復中。（編輯：黃世雅）1140704