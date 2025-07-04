搶攻寵物營養商機 大成投資逾20億建3大新廠

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（中央社記者何秀玲台北4日電）農畜食品大廠大成集團布局寵物營養產業再升級，總投資逾新台幣20億元的3大新廠建設，有「三能」包括全能營養生技工廠、萬能生醫GMP動物疫苗廠，以及結合鮮食肉與飼料製程的毛能寵物寵糧工廠，其中全能營養生技工廠預計2026年第1季率先投產。

大成集團旗下寵物營養品牌今天在台北寵物展公開全新機能性配方。大成董事長韓家宇親自出席並表示，台灣寵物食品與用品市場2024年規模已突破650億元，年成長率逾10%，其中高階機能型產品需求成長最為顯著；大成集團目前在寵物產業垂直整合布局，涵蓋功能性產品開發、營養研發、製程品管至品牌營運等流程，將核心專業延伸至寵物營養領域，提升集團供應韌性與國際市場競爭力。

大成集團全能營養生技工廠聚焦保健產品研發，結合獸醫專業與生技應用，將於明年第1季投產，新廠融合功能益生菌、複合酵素水解技術與深度固態發酵製程，以「關燈工廠」模式設計，即使夜間無人也能持續高效運作。

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韓家宇說，大成寵糧產品目前已進駐全台超過150家實體據點，包括寵物公園、東森寵物、全聯、家樂福等大型寵物通路，並同步在主流電商平台布局，形成線上線下整合式銷售網絡。

他也表示，寵糧產品上市以來，月均銷售量穩定成長15至20%，其中腸胃保健與皮毛養護配方為熱銷主力。隨著新廠即將量產，寵糧產品將進軍馬來西亞、新加坡、越南、泰國等東南亞市場，拓展國際高階通路，全面強化品牌在亞洲區的外銷動能與競爭布局。（編輯：林家嫻）1140704