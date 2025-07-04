國際油價下跌 下週汽油每公升估不調整或降1角

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北4日電）美國能源資訊管理局（EIA）公布美國商用原油庫存增加，加上美國關稅經貿政策仍具不確定性，本週國際油價下跌，預估7日凌晨零時起，汽油每公升價格不調整或調降新台幣0.1元，柴油調降0.2到0.3元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27至27.1元、95無鉛汽油每公升28.5至28.6元、98無鉛汽油每公升30.5至30.6元、超級柴油每公升25.6至25.7元。

累算至7月3日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為68.98美元，較上週70.07下跌1.09美元。本週新台幣兌美元匯率為29.234元，較上週29.401元升值0.167元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價不調整，柴油調降0.3元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油不調整或調降0.1元，柴油調降0.2到0.3元。台灣中油將於6日中午12時正式公布實際調整金額。（編輯：楊凱翔）1140704