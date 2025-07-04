三重兒童親子分館啟用 新北首座STEAM共學館

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（中央社記者趙敏雅新北4日電）新北市三重兒童親子分館今天啟用，為新北首座STEAM跨學科教育親子共學館。市長侯友宜說，希望提供0至12歲孩子及家長更完善的閱讀學習空間，讓閱讀習慣從小扎根。

三重兒童親子分館位於三重區重新路五段611號，地上3層、地下2層，規劃有親子共讀區、共融玩具區、多語繪本區、兒童閱覽區、學習閱讀角等。

侯友宜上午出席三重兒童親子分館啟用活動時說，三重兒童親子分館以「友善共融、世代共享」的概念，除了打造融合遊戲認證館舍，提供友善包容的融合玩具服務，也結合社會局資源，設置銀髮俱樂部據點，落實新北健康老化政策。

侯友宜表示，三重兒童親子分館特別選在暑假啟用，作為送給小朋友的暑假禮物，希望小朋友利用暑假期間多到圖書館閱讀。他也說，市府已規劃在三重興建新北市圖第二總館，預計民國120年完工。

新北市立圖書館補充，三重兒童親子分館為新北首座STEAM親子共學館，除有免費的STEAM（科學、技術、工程、藝術和數學）課程，並設置STEAM創作區，提供工具材料讓親子自由創作，還有孩子專屬的STEAM學習教室，讓孩子從小學習跨域學習能力。

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另外，銀髮友善社區服務部分，針對社區長者開設多元化學習課程等，營造共讀、共玩、共學的友善包容社區閱讀環境。

新北市立圖書館公布，三重兒童親子分館7月4日起至8月31日，特別推出一系列親子閱讀活動，包括「探索星球」STEAM課程、星球小小館員體驗、主題書展等，詳細活動資訊及報名方式可至新北市立圖書館網站查詢。（編輯：謝雅竹）1140704