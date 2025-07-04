7月電子期金融期齊跌
2025/7/4 13:52
（中央社台北4日電）台北股市今天下跌165.47點，收22547.5點。7月電子期收1255.35點，下跌13.7點，逆價差4.92點；7月金融期收2100.6點，下跌15.2點，逆價差16.81點。
7月電子期以1255.35點作收，下跌13.7點，成交524口。
電子現貨以1260.27點作收，下跌8.04點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差4.92點。
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7月金融期以2100.6點作收，下跌15.2點，成交273口。8月金融期以2087.8點作收，上漲3點，成交1口。
金融現貨以2117.41點作收，下跌17.05點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差16.81點。實際收盤價以期交所公告為準。1140704
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