自家當倉庫恐釀公安風險 北市跨局處研商管理措施

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（中央社記者劉建邦台北4日電）北市議員指團購蓬勃，有民眾把住宅區自宅當倉庫，造成鄰居困擾，因市府未積極管理，恐釀公安風險。商業處今天表示，將邀都發局等跨局處研商處理如強化宣導及管理措施。

國民黨台北市議員詹為元以質詢資料指出，近幾年倉儲業大幅成長，反映民間對倉庫需求增加，但倉儲業非屬特許行業且是被動要求業者登記，很難透過現行制度有效納管。

詹為元說，接獲陳情，有民眾的鄰居把住家當倉庫，除擺放多台營業用冰箱出現低頻噪音，影響生活品質，倉庫還放易燃物品如紙箱、布料等，且未設適當防火設備，擔心後續出現狀況。

他表示，隨團購業興起，倉儲使用率將持續增加，若市府仍以非特許行業免強制登記為由，無法可管理業者，除可能造成公安風險與管理問題，更是形同默許此類行為，要求市府檢討。

對此，商業處回應，將邀都發局、消防局、建管處、稅捐處研商強化宣導及管理事項，除提醒商家在其他處擺放營業物品仍有類似倉儲場所等相關規定，且應按營業用稅率課徵房屋稅，更要注意維護公共安全。

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商業處表示，北市住宅區多屬住三、住四及住宅加級地區，依土地使用分區管制規定，可附條件允許在低樓層作一般零售業及日常用品零售業，但不允許倉儲業、批發業。

商業處指出，至於住宅可否當倉庫，都發局訂有類似倉儲使用場所等規定，若違規就會依法裁處，如場所經認定屬倉儲或倉庫，消防局也可依消防法及各類場所消防安全設置處理。（編輯：張銘坤）1140704